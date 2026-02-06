高雄今年首例登革熱境外移入 50歲男自印尼返台確診

高雄市出現今年首例登革熱境外移入確診病例。衛生局今天表示，個案為50多歲本國籍男性，長期在印尼工作，2月初返鄉過年，因身體不適就醫後，經檢驗PCR呈陽性確診，收治住院治療中，市府防疫團隊已啟動相關防治作業。

衛生局指出，該名個案1月31日在印尼期間即出現發燒、肌肉痠痛等症狀，曾自行服用感冒藥，2月3日返國後症狀仍未緩解，4日就醫抽血檢驗登革熱NS1快篩呈陽性，5日經PCR檢驗確診，目前正在住院治療，相關接觸史與環境消毒作業同步展開。

衛生局統計，今年全台截至目前累計登革熱境外移入病例共9例，感染地以東南亞國家為主；另美洲地區登革熱與屈公病疫情仍持續流行，鄰近國家如柬埔寨、孟加拉、印度、泰國、斯里蘭卡、尼泊爾、印尼、馬來西亞、寮國、新加坡、越南及中國等地，也持續通報登革熱病例，防疫風險不容忽視。

為防堵境外病毒進入社區造成擴散，衛生局呼籲，民眾入境時如有發燒、頭痛、肌肉或骨骼痠痛等疑似登革熱症狀，應主動向機場檢疫人員通報，並配合抽血及疫調，完成登革熱NS1快篩採檢，等待結果期間可獲500元禮券。

另外，入境發燒且配合採檢NS1快篩為陰性者，若同意入住指定醫院等待PCR檢驗結果確認，可獲1000元禮券，住院期間醫療費用由公費支應，不含伙食費及自費病房費，機場至指定醫院計程車費用則核實給付；若最終確診，再獲2500元通報獎金。