容易被忽略的角落！台電籲大掃除時拔插頭檢查 3情況易釀災

聯合新聞網／ 綜合報導
趁大掃除時檢查一下家中插頭、插座，並定時清潔，以免造成火災。 示意圖／ingimage
趁大掃除時檢查一下家中插頭、插座，並定時清潔，以免造成火災。 示意圖／ingimage

許多人會在農曆年前將家裡打掃除一番，但除了清掃髒污、灰塵以及「斷捨離」一些雜物以外，有一些最容易被遺忘的小地方更不能忽視。臉書粉專「台電電力粉絲團」提醒民眾，家中的插座、插頭如果出現焦黑、綠鏽情況，或者鬆動、卡灰塵，一定要盡快處理，以免發生危險。

「台電電力粉絲團」發文表示，許多人在大掃除時，很常忽略要檢查插頭、插座是否有灰塵髒污是否有鬆動情形是否有綠鏽或焦黑，若有以上這些情況，再繼續使用的話就可能會釀成火災

台電解釋插座或插頭中金屬受潮會出現綠鏽氧化，若再加上灰塵、毛髮等可燃物，並因潮濕附著水氣時，就可能造成「積污導電」引發火災。台電建議趁大掃除時，將長時間使用的神明燈、冰箱、洗衣機等電器插頭拔起來，用乾布清理灰塵，若插座有鬆動或有綠鏽，必須立即暫停使用，並請專業人員協助更換。

消防粉專「消防神主牌」也表示越少拔的插頭其實越危險，通常是那些「萬年不動」的家電區，如冰箱、電視櫃後方、電腦主機後面，主要原因是因為很重又難搬，因此通常一插就是五年、十年沒動過，久了就會累積厚厚一層的灰塵與濕氣。

「消防神主牌」說如果看到插座口已經有綠綠的銅鏽或黑黑的焦痕，應立刻停止使用。如果只是髒，可以依照3個步驟來清潔：先斷電拔掉插頭；拿「乾布」或棉花棒把灰塵擦乾淨，絕對不要用濕布或濕紙巾；最後重新插上插頭，並且要插到底，不要露一半在外面積灰塵。

台電 大掃除 農曆過年 火災
