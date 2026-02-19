微波年菜總冷熱不均？切法、擺法都有差 專家教正確加熱技巧

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
微波食物時，食材本身的含水量和形狀是重要關鍵，家電大廠也整理出使用技巧。 圖／Ingimage
微波食物時，食材本身的含水量和形狀是重要關鍵，家電大廠也整理出使用技巧。 圖／Ingimage

春節準備的年菜總是很難一次吃完。不少人用微波爐加熱時，常覺得「中間還是冷的」，但據日媒「週刊女性PRIME」中家電達人藤山哲人的分享指出，這其實是常見的誤解。微波加熱是否均勻，關鍵在於食材本身的含水量與形狀。若能了解這個原理並掌握訣竅，在料理或覆熱年菜時，便能更有效運用時間做出美味料理，日常生活時也能減少因食物噴濺出來收拾善後的麻煩。

達人指出微波主要是震動水分子產生熱能，因此像白飯、肉類這種水分分布平均的食物，通常較能均勻加熱。但像炸物、麵包或有包餡的食材，因為外層偏乾、內部水分集中，容易出現裡面先變熱、外層卻變軟的情形。

另外，食材形狀也會影響加熱結果。若食物有尖角或厚薄差異大，某些部位就可能先過熱。像冷凍絞肉若盡量壓平、做成厚度一致的形狀，就較不容易出現局部過熟或解凍不均。若使用轉盤式微波爐，要注意餐盤不要過大卡住，否則停止旋轉就容易加熱不均；若是平面式微波爐，建議加熱到一半時把食物翻面或換方向，加熱效果會更好。

在料理技巧上，據「日刊工業新聞」報導，某家電大廠也整理出幾個重點。首先，食材要盡量切成平均的大小和厚度，並避免重疊；像馬鈴薯、紅蘿蔔這類比較難熟的根莖類，建議放在容器下方；肉類與魚類則可以搭配湯汁或醬汁一起加熱，以減少水分流失，口感較不會乾柴。

加熱設定也是另一個重點。建議先用較短時間加熱，再依狀況慢慢增加時間；像咖哩、湯品這類液狀料理，建議使用較深的耐熱容器；加熱食材盛裝分量約八分滿即可，覆蓋保鮮膜時不要完全密封，稍微留空隙排出蒸氣。以上這些做法都能減少溢出、降低噴濺與受熱不均的情形。

