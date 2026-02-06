快訊

「代購機票」便宜5千還可時段任選？ 旅遊達人：99.99%都是詐騙

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
小心「代購機票」詐騙。示意圖。圖／AI生成
小心「代購機票」詐騙。示意圖。圖／AI生成

網路詐騙橫行。Threads有網友發問，指「代購機票」是否安全、合法？開價竟比自己上網查便宜5千多元，而且任選時段不加價。對此，旅遊部落客「小氣少年」在臉書示警，這種99.99%都是詐騙。

Threads一名網友發文，「請問有些人有在幫人代購機票，然後都比自己訂便宜好幾千，這個安全嗎？合法嗎？我機票自己查要16000，找代購竟然才10888，而且時段任選都不加價」。

其他網友連忙勸阻，「千萬不要買，最近都有人哩程數被盜用，據說就是被拿去便宜賣給不知情的人，你一旦買了有可能變成犯罪，建議走正常的管道購買機票」、「之前有人分便宜機票，結果在ck-in櫃檯被地勤人員告知：你被詐騙了，好慘！買機票我覺得還是保守一點的方法比較安心」、「請保護好個資，認明合格合法旅行社，電子機票要做假很容易的」、「機票代購，只有旅行社是合法代購，其他的不要相信。以前我一個馬來西亞學長，誤信對方是馬航職員可以買到便宜的機票，還幫很多學弟妹一起買，最後賠慘」。

小氣少年表示，這種佯稱「代購機票」就跟「保證獲利」差不多的意思，機票、旅遊騙術很多樣，「他們的騙法，像是用假信用卡去買機票給你，或是先跟你拿錢去投資，或補他的投資虧損，等你要出國了再去買機票給你」。這些都是發生過的真實案例，要購買機票、周遊券，找航空公司或有立案的旅行社才比較有保障。

便宜機票 代購 馬來西亞
