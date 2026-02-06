「雲街」出現了 鄭明典：冷空氣往南擴展 將影響台灣
冷平流雲系出現。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖說明，他表示，冷平流雲系指的就是「雲街」 ，是冷空氣流經暖水面的特徵。一股冷空氣往東出海，另一股冷空氣往南擴展，影響台灣的是往南的這股冷空氣。
中央氣象署表示，明天寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、宜蘭地區有廣泛降雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地為多雲。周日至下周一清晨寒流影響，各地非常寒冷下周一白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷；水氣漸減，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，周日桃園以北地區及西半部山區亦有零星短暫雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
