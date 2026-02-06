快訊

台股開低急殺逾500點摜破月線 五大權值僅靠日月光投控撐場

敗壞風紀！南港督察組長與鍾文智同包廂喝花酒玩樂 恐遭拔官調職

經典賽／上屆帶14投2旅外→本屆16投9旅外 豪華戰力翻轉悲慘防禦率？

「雲街」出現了 鄭明典：冷空氣往南擴展 將影響台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
冷平流雲系出現。圖／取自鄭明典臉書
冷平流雲系出現。圖／取自鄭明典臉書

冷平流雲系出現。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖說明，他表示，冷平流雲系指的就是「雲街」 ，是冷空氣流經暖水面的特徵。一股冷空氣往東出海，另一股冷空氣往南擴展，影響台灣的是往南的這股冷空氣。

中央氣象署表示，明天寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、宜蘭地區有廣泛降雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地為多雲。周日至下周一清晨寒流影響，各地非常寒冷下周一白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷；水氣漸減，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，周日桃園以北地區及西半部山區亦有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

寒流 恆春 氣象署
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

霸王級寒流恐再現？ 鄭明典1張圖分析：和當年天氣條件很不一樣

1張圖看美東海面將現「炸彈低壓」 鄭明典示警：北佛羅里達都可能下雪

台灣海峽上空明顯「渦旋」 鄭明典：兩股氣流互繞產生 南部氣溫高一些

1張圖看「冰凍美國」 鄭明典：幾乎全境0度下、北極冷空氣外流尚未到底

相關新聞

鋒面通過明天寒流襲台 明晚至下周一晨最冷 春節前又有冷氣團

各地天氣即將轉變，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，今天白天北方冷空氣南下，雲量增多、天氣轉不穩定。北台灣逐漸轉為多...

周末寒流影響全台大降溫 賈新興：遊日注意暴風雪 春節可望好天氣

明天至周日受寒流影響的機率，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chi...

影／阿里山林鐵新列車「森里號」完成首次全線試車 營運期曝

為強化阿里山林業鐵路觀光運輸服務品質，農業部林業自然保育署在行政院前瞻計畫支持下，全新打造高階觀光列車「森里號」，歷經長...

公費醫師新制挨批「賣身契」！違約金千萬、履約完已近50歲…3爭議解析

衛福部擬推第三期公費醫師計畫，服務期延至15年、違約金最高千萬，遭醫界抨擊為「魔改版賣身契」，履約後自由身恐已年近半百。據悉，校方對新制也陌生，擔憂未來招收醫學生難以說明權利義務。綜合歸納三大爭議，包

「雲街」出現了 鄭明典：冷空氣往南擴展 將影響台灣

冷平流雲系出現。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖說明，他表示，冷平流雲系指的就是「雲街」 ，是冷空氣流經暖水...

台灣公立美術館「不能忍受的多」 定位與經營危機浮現

台灣公立美術館不只是太多、而且是「不能忍受的太多」？2025年新北市美術館、台中綠美圖風光開幕，今年桃美館總館、清大宏亮美術館也預計開幕，之後還有很多美術館啟用，台灣逐漸步入一縣（市）一美術館的美好年代，但背後卻隱藏著美術館定位與經營危機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。