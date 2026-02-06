快訊

鋒面通過明天寒流襲台 明晚至下周一晨最冷 春節前又有冷氣團

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周末受寒流影響，北、東部陰有短暫陣雨，迎風北海岸至東北部須留意偶有較大雨勢。氣溫將顯著轉冷，最冷時段落在明天晚間至下周一清晨。本報資料照片
周末受寒流影響，北、東部陰有短暫陣雨，迎風北海岸至東北部須留意偶有較大雨勢。氣溫將顯著轉冷，最冷時段落在明天晚間至下周一清晨。本報資料照片

各地天氣即將轉變，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，今天白天北方冷空氣南下，雲量增多、天氣轉不穩定。北台灣逐漸轉為多雲到陰、局部短暫陣雨，南台灣受鋒前偏南風水氣北送影響，上午前亦有零星短暫陣雨機會。

晚間鋒面遠離後，強冷空氣抵達，林孝儒表示，迎風北部至東部轉為陰雨，雨勢與範圍擴大，北海岸偶有較大雨勢；中南部轉為背風環境，以晴到多雲為主，降雨機率降低。氣溫方面，白天北部至東部高溫約20至24度、低溫15至18度；中南部高溫約23至27度、低溫16至19度。

周末受寒流影響，北、東部陰有短暫陣雨，迎風北海岸至東北部須留意偶有較大雨勢；不過，他說，周日下半天隨乾空氣移入，降雨可望減緩。中南部為多雲或局部陰，山區偶有短暫陣雨，但影響相對有限。

氣溫將顯著轉冷，林孝儒表示，最冷時段落在明天晚間至下周一清晨，北部至東北部平地約10至13度，中南部平地約11至14度；西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，不排除出現10度以下低溫。

雖冷空氣後期水氣減少，但林孝儒表示，高山低溫條件明顯，海拔3000公尺以上高山、北部2000公尺以上及東北部1500公尺以上山區，仍可能出現短暫降雪或霰，並伴隨結霜、霧淞風險，入山活動評估裝備與路況管制等資訊。

林孝儒表示，下周一白天至周二為冷空氣減弱空檔，各地可望轉晴，氣溫緩回升，低溫約14至16度，早晚仍偏冷。下周三起另一波東北季風或大陸冷氣團再度南下，北東部轉陰有雨、氣溫再降，中南部以晴時多雲為主；目前資料顯示下周後段可回到高壓迴流的穩定晴朗天氣。

以目前中長期趨勢來看，林孝儒表示，春節前後冷空氣強度可能以間歇、偏弱為主，天氣型態大致偏典型的北部至東部偶有短暫雨，中南部多為穩定時段。冷空氣可能一波波南下，但強度暫看不會太極端。不過距離仍遠、預報變動度高，持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

低溫 氣溫
