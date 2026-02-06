食安風暴後強勢回歸 林聰明沙鍋魚頭光華分店復業再現盛況

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
傳承三代、飄香超過70年的嘉義排隊名店林聰明沙鍋魚頭，去年底因光華路分店爆出外帶餐點塑膠袋內出現蟑螂，讓老字號品牌陷入食安風暴。事件發生後，第三代接班人、執行長林佳慧迅速啟動高規格危機處理機制，以「教科書等級」應對作法，全面檢討強化管理制度，挽回消費者信心。歷經1個多月停業整頓，光華路分店近日重新開門營業。

林佳慧表示，考量春節民眾圍爐需求與返鄉人潮，全面改善措施恢復營運。復業前，團隊重新檢視門市環境、作業流程與人員管理制度，確保每個環節符合更嚴格食安標準。為杜絕類似事件，店內新增食安防護措施，包括設置透明玻璃櫥窗，加強製作過程可視化，落實每日定時消毒與環境清潔工作，並針對店外排水溝全面清消，強化環境衛生管理。

林佳慧強調，團隊以最高規格自我要求，務求將所有可能影響食品安全的風險降至最低，讓顧客能安心享用經典美味。林聰明沙鍋魚頭被視為春節圍爐必備佳餚，每年年節前網路訂單幾乎都迅速完售。今年網購商品同樣熱銷一空，目前依序出貨。隨著光華路分店重新開業，現場購買人潮回流，熟悉排隊景象再度出現，讓林佳慧與團隊感振奮。

林聰明沙鍋魚頭積極拓展版圖，去年3月首度北上進駐南港LaLaport，7月插旗台北101美食街，從嘉義文化路夜市小攤蛻變為全台知名餐飲品牌。林佳慧帶領團隊以創新與品質並重的經營策略，持續推動品牌轉型升級，並與多家餐飲業跨界合作，拓展產品線。其中泡麵商品去年創下熱銷佳績，一度供不應求。

面對食安風波後重新出發，林佳慧表示，這次危機成為企業重新檢視體質的重要契機，未來將持續深化食安管理與服務品質，讓這道承載三代記憶的經典料理，繼續成為民眾團聚餐桌上的幸福滋味。

