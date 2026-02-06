影／阿里山林鐵新列車「森里號」完成首次全線試車 營運期曝
為強化阿里山林業鐵路觀光運輸服務品質，農業部林業自然保育署在行政院前瞻計畫支持下，全新打造高階觀光列車「森里號」，歷經長達5個多月密集測試，昨天成功完成從平地北門站直抵阿里山車站的全線試車，象徵林鐵升級邁出重要里程碑，由於行政程序與測試時程仍需時間，無法趕上3月阿里山櫻花季營運，預計營運目標落在6、7月間，交通部核准後投入服務。
首列森里號列車由1輛機關車與5節車廂組成，去年8月底運抵阿里山林鐵文資處車庫，展開各項動態測試與性能驗證。隨著列車順利完成平地到高山路段全程運轉，林鐵文資處公開列車抵達阿里山車站畫面，鮮紅車身穿梭翠綠林海景象，讓鐵道迷、遊客驚豔。林鐵文資處表示，目前僅完成第一階段全線試車，後續將完整運轉測試報告送交交通部鐵道局審核通過，才能進入第2階段試運轉作業。
「森里號EVI」觀光列車，以鄒族語EVI「樹林」命名，設計融合「林鐵黑、阿里山紅、聖光金」三色，兼具現代舒適度與文化特色，座位配置由現行「阿里山號」108席調整為97席，包含2席無障礙座位，透過降低座位密度提升乘坐空間與舒適度，鎖定高品質觀光旅運市場。
針對阿里山林鐵多彎、多坡及高海拔環境，森里號導入全新高效能動力系統，可在蜿蜒山道與陡坡行駛時穩定輸出動力；同時採用升級轉向架懸吊設計，結合多組減震彈簧，大幅降低列車晃動，提升乘客乘坐平穩度。此外，駕駛聯控系統支援雙列車聯掛運轉，可彈性調整編組、提升運輸量能。
森里號新式引擎符合國內與歐美第四期以上排放標準，兼顧旅運升級與環境永續。共採購5輛機關車與26節車廂，未來將成為阿里山林鐵本線高階列車主力，並與既有阿里山號形成市場區隔，提供旅客多元乘車選擇。林鐵文資處指出，森里號定位為高品質觀光列車，規格較現有車款提升，票價須報交通部核定。隨著測試進度持續推進，這輛結合文化美學、環保科技與舒適體驗的新列車，未來可望成為阿里山旅遊新亮點，帶動國際觀光與林鐵品牌再升級。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言