快訊

經典賽／上屆帶14投2旅外→本屆16投9旅外 豪華戰力翻轉悲慘防禦率？

經典賽／中華隊30人名單揭曉！2美籍戰力助拳 帶16投手迎戰

3星座馬年工作運超旺！天蠍享受工作、他只要嘗試就成功

影／阿里山林鐵新列車「森里號」完成首次全線試車 營運期曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山林鐵新打造高階觀光列車「森里號」，歷經長達5個多月密集測試，昨天成功完成從平地北門站直抵阿里山車站的全線試車，象徵林鐵升級邁出重要里程碑。記者魯永明／翻攝
阿里山林鐵新打造高階觀光列車「森里號」，歷經長達5個多月密集測試，昨天成功完成從平地北門站直抵阿里山車站的全線試車，象徵林鐵升級邁出重要里程碑。記者魯永明／翻攝

為強化阿里山林業鐵路觀光運輸服務品質，農業部林業自然保育署在行政院前瞻計畫支持下，全新打造高階觀光列車「森里號」，歷經長達5個多月密集測試，昨天成功完成從平地北門站直抵阿里山車站的全線試車，象徵林鐵升級邁出重要里程碑，由於行政程序與測試時程仍需時間，無法趕上3月阿里山櫻花季營運，預計營運目標落在6、7月間，交通部核准後投入服務。

首列森里號列車由1輛機關車與5節車廂組成，去年8月底運抵阿里山林鐵文資處車庫，展開各項動態測試與性能驗證。隨著列車順利完成平地到高山路段全程運轉，林鐵文資處公開列車抵達阿里山車站畫面，鮮紅車身穿梭翠綠林海景象，讓鐵道迷、遊客驚豔。林鐵文資處表示，目前僅完成第一階段全線試車，後續將完整運轉測試報告送交交通部鐵道局審核通過，才能進入第2階段試運轉作業。

「森里號EVI」觀光列車，以鄒族語EVI「樹林」命名，設計融合「林鐵黑、阿里山紅、聖光金」三色，兼具現代舒適度與文化特色，座位配置由現行「阿里山號」108席調整為97席，包含2席無障礙座位，透過降低座位密度提升乘坐空間與舒適度，鎖定高品質觀光旅運市場。

針對阿里山林鐵多彎、多坡及高海拔環境，森里號導入全新高效能動力系統，可在蜿蜒山道與陡坡行駛時穩定輸出動力；同時採用升級轉向架懸吊設計，結合多組減震彈簧，大幅降低列車晃動，提升乘客乘坐平穩度。此外，駕駛聯控系統支援雙列車聯掛運轉，可彈性調整編組、提升運輸量能。

森里號新式引擎符合國內與歐美第四期以上排放標準，兼顧旅運升級與環境永續。共採購5輛機關車與26節車廂，未來將成為阿里山林鐵本線高階列車主力，並與既有阿里山號形成市場區隔，提供旅客多元乘車選擇。林鐵文資處指出，森里號定位為高品質觀光列車，規格較現有車款提升，票價須報交通部核定。隨著測試進度持續推進，這輛結合文化美學、環保科技與舒適體驗的新列車，未來可望成為阿里山旅遊新亮點，帶動國際觀光與林鐵品牌再升級。

阿里山林鐵新打造高階觀光列車「森里號」，歷經長達5個多月密集測試，昨天成功完成從平地北門站直抵阿里山車站的全線試車，象徵林鐵升級邁出重要里程碑。記者魯永明／翻攝
阿里山林鐵新打造高階觀光列車「森里號」，歷經長達5個多月密集測試，昨天成功完成從平地北門站直抵阿里山車站的全線試車，象徵林鐵升級邁出重要里程碑。記者魯永明／翻攝
阿里山林鐵新打造高階觀光列車「森里號」，歷經長達5個多月密集測試，昨天成功完成從平地北門站直抵阿里山車站的全線試車，象徵林鐵升級邁出重要里程碑。記者魯永明／翻攝
阿里山林鐵新打造高階觀光列車「森里號」，歷經長達5個多月密集測試，昨天成功完成從平地北門站直抵阿里山車站的全線試車，象徵林鐵升級邁出重要里程碑。記者魯永明／翻攝
農業部林業自然保育署全新打造高階觀光列車「森里號」，歷經長達5個多月密集測試，昨天成功完成從平地北門站直抵阿里山車站的全線試車，象徵林鐵升級邁出重要里程碑。圖／阿里山林鐵文資處提供
農業部林業自然保育署全新打造高階觀光列車「森里號」，歷經長達5個多月密集測試，昨天成功完成從平地北門站直抵阿里山車站的全線試車，象徵林鐵升級邁出重要里程碑。圖／阿里山林鐵文資處提供

觀光列車 阿里山 交通部
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台積電（2330）赴日投資升級！他憂技術外溢 網卻樂看：補助有誠意

智邦最強元月 展望正向

交通部擬開放駕艙機車 駕駛需有小型車駕照

探索茶鄉品茶香滋味 用五感體驗阿里山迷人茶文化

相關新聞

周末寒流影響全台大降溫 賈新興：遊日注意暴風雪 春節可望好天氣

明天至周日受寒流影響的機率，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chi...

影／阿里山林鐵新列車「森里號」完成首次全線試車 營運期曝

為強化阿里山林業鐵路觀光運輸服務品質，農業部林業自然保育署在行政院前瞻計畫支持下，全新打造高階觀光列車「森里號」，歷經長...

食安風暴後強勢回歸 林聰明沙鍋魚頭光華分店復業再現盛況

傳承三代、飄香超過70年的嘉義排隊名店林聰明沙鍋魚頭，去年底因光華路分店爆出外帶餐點塑膠袋內出現蟑螂，讓老字號品牌陷入食...

鋒面通過全台有雨！明起寒流籠罩3天各地急凍 先濕冷再乾冷

今天鋒面通過，各地雲量增多，中央氣象署表示，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地...

今鋒面過境轉雨…明天寒流正式侵台 下周快閃回溫再1波冷空氣南下

中央氣象署已經將周末南下的冷空氣，正式升格為「寒流」等級，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天起3天，全台嚴防嚴...

百貨公司愈大雜亂建築愈多？泰建築師談「台灣感性」：毋須過度浪漫化

在風靡南韓的「台灣感性」風潮中，台灣的鐵皮屋、老舊巷弄等過去被視為雜亂的街頭建築，變得浪漫而感性。來台發表新書「泰式街頭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。