影／阿里山林鐵新列車「森里號」完成首次全線試車 營運期曝

為強化阿里山林業鐵路觀光運輸服務品質，農業部林業自然保育署在行政院前瞻計畫支持下，全新打造高階觀光列車「森里號」，歷經長達5個多月密集測試，昨天成功完成從平地北門站直抵阿里山車站的全線試車，象徵林鐵升級邁出重要里程碑，由於行政程序與測試時程仍需時間，無法趕上3月阿里山櫻花季營運，預計營運目標落在6、7月間，交通部核准後投入服務。

首列森里號列車由1輛機關車與5節車廂組成，去年8月底運抵阿里山林鐵文資處車庫，展開各項動態測試與性能驗證。隨著列車順利完成平地到高山路段全程運轉，林鐵文資處公開列車抵達阿里山車站畫面，鮮紅車身穿梭翠綠林海景象，讓鐵道迷、遊客驚豔。林鐵文資處表示，目前僅完成第一階段全線試車，後續將完整運轉測試報告送交交通部鐵道局審核通過，才能進入第2階段試運轉作業。

「森里號EVI」觀光列車，以鄒族語EVI「樹林」命名，設計融合「林鐵黑、阿里山紅、聖光金」三色，兼具現代舒適度與文化特色，座位配置由現行「阿里山號」108席調整為97席，包含2席無障礙座位，透過降低座位密度提升乘坐空間與舒適度，鎖定高品質觀光旅運市場。

針對阿里山林鐵多彎、多坡及高海拔環境，森里號導入全新高效能動力系統，可在蜿蜒山道與陡坡行駛時穩定輸出動力；同時採用升級轉向架懸吊設計，結合多組減震彈簧，大幅降低列車晃動，提升乘客乘坐平穩度。此外，駕駛聯控系統支援雙列車聯掛運轉，可彈性調整編組、提升運輸量能。