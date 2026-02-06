公費醫師新制挨批「賣身契」！違約金千萬、履約完已近50歲…3爭議解析

衛福部擬推第三期公費醫師計畫，服務期延至15年、違約金最高千萬，遭醫界抨擊為「魔改版賣身契」，履約後自由身恐已年近半百。據悉，校方對新制也陌生，擔憂未來招收醫學生難以說明權利義務。綜合歸納三大爭議，包括職涯風險高、重罰不重賞、偏鄉醫療分配困境。連非公費醫出身也跳出批評，為何如此？





針對即將於115學年度實施「第三期公費醫師培育計畫」，衛福部近日提出具體規劃草案，將公費醫師制度依科別屬性劃分為兩大類管理。

第一類為「政策任務科別」，旨在配合國家醫療政策，並投入需長期穩定發展的領域，納入項目包括重症醫學、臨床病理、小兒外科、兒童青少年精神醫學及司法精神科等。此類別公費醫師未來將依實際人力缺口，分發至指定醫療機構或重度級急救責任醫院，其服務年限規劃由現行的10年延長至15年。

至於長期面臨招募困難的內、外、婦、兒及急診等五大科，則列為第二類「人才羅致困難科別」，服務年限仍維持10年不變。衛福部說明，此次制度調整的核心在於確保偏鄉與特殊醫療領域的人力穩定，並將依照不同科別的專業養成特性與國家需求，落實差異化的分發與配套機制。

在違約賠償責任方面，為反映國家在培育公費醫師過程中所投入的學雜費、生活津貼及相關行政成本，第三期計畫擬將違約金從原先公費總額的4倍調升至6倍。

衛福部強調，調高賠償倍數並非考量懲罰，而是基於培育資源的對等投入，且根據過往紀錄，第一、二期公費醫師目前尚未出現實際違約賠償案例。相關草案細節預計於 2026年7月底、學生選填志願前正式公告，屆時將統整醫界與相關團體意見，盼在填補醫療人力缺口與保障醫師權益之間尋求平衡。

爭議一：缺乏臨床實務的職涯豪賭

此次改革最受爭議的點在於，要求醫學生在尚未接觸臨床實務的入學階段，就須在A組（政策任務科）與B組（人才募集困難科）之間選擇。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫指出，A 組所包含的小兒外科、兒童青少年精神醫學等在內，屬高度專業的次專科領域，醫師養成需歷經長年專科訓練。要求醫學生在對醫療環境完全陌生的情況下，就決定未來10至15年的服務去向，極不合理且具高度風險。

以一般醫學系學生為例，18歲入學，完成6年學業後，尚須歷經約3至5年、依科別不同的專科住院醫師訓練，最快約28歲才能取得專科醫師資格，並開始履行公費義務；若再加上新制15年服務年限，重獲選擇權時已約43歲。至於大學畢業後才入學的學士後醫學系學生，22歲完成養成訓練，開始服務時多已30歲，疊加15年義務後約45歲；若再計入次專科進修、兵役或應考等變數，實際恢復自由身時，往往已近50歲。

公費醫師協會理事長陳品銓表示，這樣的計算顯示，公費生在制度下真正重獲選擇權時，人生階段已明顯後移。以長年限、僵化合約鎖定人才，除了忽視醫學養成過程的差異與變動，也未回應未來醫療需求可能出現的轉向；一旦因名額限制或成績因素，無法進入原定志願科別，是否被迫轉往更冷門領域，缺乏明確配套的選填制度，使學生承受高度心理壓力。

爭議二：重罰綁人不如金錢誘因

對於政府採取加重違約賠償倍數，陳品銓憂心，此舉對穩定偏鄉醫療並無實質助益，反而可能使制度走向階級兩極化。他說，家境優渥者可將公費制度視為取得醫學學歷的跳板，即使日後違約，也能以賠償金了結、選擇離開；真正被長期綁在體制內的，往往是家境平庸或清寒、選擇權相對有限的學生。

陳品銓指出，政府若希望改善偏鄉醫療人力，應以「重賞」吸引醫師自願前往，而非透過「高額賠償」等強制手段來達成。

中華民國基層醫師公會理事長林應然也指出，醫師選擇科別本就基於「趨利避害」的人性考量，並非醫學教育失敗所致。當前重症與急難科別所面臨的，是「風險高、值班多、收入少」的結構困境。

「天下並非沒有勇夫，只怕獎賞不夠重，商鞅變法或可為借鏡。」他感嘆，醫療體系瀕臨崩壞之際，政府的解方仍停留在以強制手段要求醫學生「入空門」，而非選擇以「重賞之下，必有勇夫」的方式，鼓勵投入高風險、高責任的戰場。

爭議三：偏鄉醫療的齊頭式平等困境

針對偏鄉醫療配置，陳亮甫質疑，政府在人口老化與外流的背景下，仍維持「每一間醫院都要科別齊全」的僵化框架。他指出，部分次專科人數稀少是因市場規模使然，而非單純的人力缺口。在5G遠距醫療與緊急轉送技術進步的今日，政府應思考更有效率資源配置，而非僅靠國家契約強制填補人力，無視現實需求。

林應然也指出，醫療人力流失情況日益嚴峻，醫師即便升任主治醫師，仍可能陷入「終身值班」的「無期徒刑」困境，這正是人才持續流向自費醫療或較為輕鬆科別的主要原因。

他表示，總統賴清德曾提出「不同工應不同酬」的原則；若政府無法以具吸引力的待遇，吸引真正有志趣的人才投入，所謂的解方，恐怕只剩下「以量制價」，繼續要求急、重、難、罕等科別忍辱負重，在高風險與高責任下承受相對低薪。

此外，醫界質疑政府在缺乏實證下盲目加碼。陳品銓表示，自2016年啟動的重點科別計畫，受限於養成年限，截至目前實際開始下鄉服務的人數仍為「零」。在過去制度成效尚未顯現時，衛福部貿然延長服務期至15年，且事前未與招生校方充分溝通，恐導致校方無所適從。

