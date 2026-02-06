周末寒流影響全台大降溫 賈新興：遊日注意暴風雪 春節可望好天氣

明天至周日受寒流影響的機率，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，預估本波最低溫出現在周日晚上至下周一清晨，台北站最低溫約9.8度至10.3度，西半部空曠區有出現5至7度低溫的機率，花東縱谷則有出現7至9度低溫的機率。北部及宜蘭1500公尺以上高山，明天深夜至周日中午前有降雪的機率，合歡山則有出現冰霰的機率。

天氣趨勢，賈新興表示，明天至周日，有受寒流影響的機率，明天至周日傍晚前，受鋒面接近影響，桃園以北及宜花東有局部短暫雨，明天中午前新竹至台中亦有零星短暫雨。周日中午前，台中以南山區亦有零星短暫雨。下周一，北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨。下周二，各地天氣晴時多雲。

他說，下周三午後至下周四，有受微弱東北季風影響的機率，下周三午後北北基宜花東有零星短暫雨。下周四，午後花東山區至鵝鑾鼻一帶轉多雲。下周五至15日，午後花東山區轉多雲。短期氣候趨勢顯示，農曆年期間桃園以南及花東天氣穩定，宜蘭偶有短暫雨。

此外，不少國人去日本旅遊，賈新興表示，今天至明天中午前，日本北海道有發生暴風雪的機率，周日在日本東北及日本海一帶亦有發生大雪的機率，遊日要留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。