鋒面通過全台有雨！明起寒流壟罩3天各地急凍 先濕冷再乾冷

今天鋒面通過，各地雲量增多，中央氣象署表示，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地亦有零星降雨機會，外出攜帶雨具備用；氣溫方面，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度，白天各地高溫稍下降，北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花蓮高溫約23至26度，南部及台東高溫約25至29度。隨著寒流逐漸南下，今晚各地氣溫將進一步下降。

明天寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、宜蘭地區有廣泛降雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地為多雲。

周日至下周一清晨寒流影響，各地非常寒冷下周一白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷；水氣漸減，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，周日桃園以北地區及西半部山區亦有零星短暫雨。

寒流影響期間，周六至下周一低溫預測，台南以北及宜蘭9至14度，南部、花東及澎湖11至17度，金門8至10度，馬祖6至7度。高溫預測，北部、宜蘭及金門12至17度，中部、花蓮及澎湖14至23度，南部18至27度，台東18至23度，馬祖8至9度。

下周二各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周三東北季風增強或大陸冷氣團逐漸南下，下周四東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫稍下降；迎風面水氣增加，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周五東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；下周六東北季風或大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫稍回升，環境水氣減少，各地多雲到晴，僅東部及東南部地區有局部短暫雨；2月15日東北季風再增強，北部及東北部氣溫稍下降，迎風面降雨機率再提高。

明天基隆北海岸及東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山注意路況安全，高海拔山區作物防範霜害；若溫度與水氣條件配合，明晚起至周日，中部、東部2500公尺以上及北部、東北部1500公尺左右高山有降雪機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。