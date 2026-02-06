快訊

身價數億人瑞和看護閃婚羅生門…律師列疑點：子女若有做1事 婚姻恐無效

今年最強寒流來了！專家指有4大主要特徵 最冷時段曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

鋒面通過全台有雨！明起寒流壟罩3天各地急凍 先濕冷再乾冷

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
寒流明天報到。圖／中央氣象署提供
寒流明天報到。圖／中央氣象署提供

今天鋒面通過，各地雲量增多，中央氣象署表示，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地亦有零星降雨機會，外出攜帶雨具備用；氣溫方面，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度，白天各地高溫稍下降，北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花蓮高溫約23至26度，南部及台東高溫約25至29度。隨著寒流逐漸南下，今晚各地氣溫將進一步下降。

明天寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、宜蘭地區有廣泛降雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地為多雲。

周日至下周一清晨寒流影響，各地非常寒冷下周一白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷；水氣漸減，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，周日桃園以北地區及西半部山區亦有零星短暫雨。

寒流影響期間，周六至下周一低溫預測，台南以北及宜蘭9至14度，南部、花東及澎湖11至17度，金門8至10度，馬祖6至7度。高溫預測，北部、宜蘭及金門12至17度，中部、花蓮及澎湖14至23度，南部18至27度，台東18至23度，馬祖8至9度。

下周二各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周三東北季風增強或大陸冷氣團逐漸南下，下周四東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫稍下降；迎風面水氣增加，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周五東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；下周六東北季風或大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫稍回升，環境水氣減少，各地多雲到晴，僅東部及東南部地區有局部短暫雨；2月15日東北季風再增強，北部及東北部氣溫稍下降，迎風面降雨機率再提高。

明天基隆北海岸及東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山注意路況安全，高海拔山區作物防範霜害；若溫度與水氣條件配合，明晚起至周日，中部、東部2500公尺以上及北部、東北部1500公尺左右高山有降雪機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

冷氣團 氣溫 恆春
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

今鋒面過境轉雨…明天寒流正式侵台 下周快閃回溫再1波冷空氣南下

今年最強寒流來了！專家指有4大主要特徵 最冷時段曝

寒流明起強勢襲台 吳德榮：愈晚愈冷降至6度以下 太平山有飄雪機率

寒流真的要來了 今天鋒面通過轉壞天氣 全台急凍探6度極端低溫

相關新聞

今年最強寒流來了！專家指有4大主要特徵 最冷時段曝

今天開始天氣明顯轉變，明天將有寒流南下。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據美國NCEP GFS數值模...

震後10年 台南維冠受災戶「從心站起」

二○一六年二月六日凌晨三時五十七分，高雄美濃發生芮氏規模六點六強震，造成台南永康區維冠金龍大樓倒塌，一一五人罹難，今天滿...

維冠大樓倒塌／傷心地重建 「出雲居」諧音出運

維冠金龍大樓原本一百多戶，地震後許多住戶不回傷心地，四年前原地重建成十五層的大樓、共四十八戶，更名「出雲居」取「出運」諧...

駕照新規將上路！長者「提早開」白內障 釀醫病緊張

高齡者換照新制五月即將上路，換照年齡從七十五歲，下修至七十歲，為了符合體檢規定，近期各醫療院所眼科門診出現不少六十九歲、...

冷眼集／寧可挨刀保駕照 凸顯行的不平權

為提升道路安全，今年五月起，高齡駕駛換照年齡將從七十五歲下修至七十歲，新制再過兩個多月即將上路，眼科門診近期卻湧入一批又...

寒流明起強勢襲台 吳德榮：愈晚愈冷降至6度以下 太平山有飄雪機率

今天白天各地多雲時晴，溫暖舒適，東半部偶有局部短暫雨。不過，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。