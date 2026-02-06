今鋒面過境轉雨…明天寒流正式侵台 下周快閃回溫再1波冷空氣南下

中央氣象署已經將周末南下的冷空氣，正式升格為「寒流」等級，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天起3天，全台嚴防嚴寒天氣。以目前的預報，下周回溫一兩天，很可能又有另一波冷空氣南下。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析這波寒流影響時序，今天寒流前方的鋒面率先通過，北部、東半部，全面轉為陣雨天氣，中南部也陸續轉陰、偶爾飄雨。不過，雖然陸續變天，降溫這時候還沒開始。

明天至下周一，寒流正式抵達，影響開始。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北部、東半部，明天急遽降溫，整日濕冷或陰冷，最低溫將直探10度左右，預計周日白天才會漸漸轉為乾冷。中南部全程則以乾冷或陰冷為主，特別是深夜時段，低溫顯著，日夜溫差也會非常劇烈，單日震盪10度。

下周二過後寒流減弱，各地回溫，但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，全台日夜溫差仍大，晚上還是很冷的。以目前的預報，下周回溫一兩天，很可能又有另一波冷空氣南下；但初步看來，強度遠遠不及寒流，有感範圍也較侷限在北台灣，待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。