今年最強寒流 專家指有4大主要特徵 最冷時段曝

今天開始天氣明顯轉變，明天將有寒流南下。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據美國NCEP GFS數值模式在今晨最新模擬結果顯示，強冷空氣預計明天至下周一報到，並進一步影響到台灣的天氣，預期是今年最強寒流。

他說，主要特徵有4點，第一，影響延時長，估計前後可達3至3.5天。下周二各地氣溫緩慢回升，但早晚仍偏涼冷，中南部日夜溫差增大。

第二，影響範圍大，降溫顯著，全台有感。林得恩表示，尤其是台南以北、基隆、宜花及金馬地區天氣降溫最為顯著，其它地區氣溫也普遍下滑，沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低一些，低溫降至10度以下區域範圍持續擴大。

他表示，第三，強度強，中央氣象署已針對此波強冷空氣強度提升至今年首波寒流等級，最冷時段會落在周日至下周一這段期間。第四，此波強冷空氣型態是整天都冷，且先濕冷、後轉乾冷。下周二後，環境水氣減少，僅東半部地區及恆春半島還有零星短暫雨。西半部受輻射冷卻影響，沿海、空曠處清晨低溫還有機會下探6度以下，一定要特別注意防寒保暖。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。