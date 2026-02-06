寒流明起強勢襲台 吳德榮：愈晚愈冷降至6度以下 太平山有飄雪機率
今天白天各地多雲時晴，溫暖舒適，東半部偶有局部短暫雨。不過，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晚鋒面接近，北台灣轉有局部雨，氣溫漸降。北部14至26度、中部15至30度、南部17至31度、東部14至28度。
明天氣溫遽降，愈晚愈冷，吳德榮表示，北部、東半部轉有雨，中部雲量增多，山區亦有局部短暫雨的機率。周日、下周一漸轉乾、各地寒冷。周日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨。下周一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。
至於冷空氣強度，他說，根據歐洲（ECMWF）及美國（GFS）模式最新模擬皆顯示，周日至下周一清晨，台北測站有觸及10度，而成為入冬曁今年以來的第2波寒流的機率，首波寒流為1月9日台北測站的9.1度，本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應作好防寒的準備。
高山是否有降雪機率？吳德榮表示，周日清晨至下午，北台零度（雪）線的高度下降至1200公尺上下，太平山及中部高山皆有飄雪機率；大屯山、七星山頂逼近零度，但水氣轉乾，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件略嫌不足。
吳德榮表示，下周二清晨，因輻射冷卻加成、仍非常寒冷，本島平地仍有6度以下的最低氣溫。下周二白天起至下周三上午冷空氣減弱，各地晴朗，白天氣溫升，夜間因輻射冷卻加成，下周三清晨本島平地仍有10度以下的低溫。下周三下午起另一小波冷空氣再加入，迎風面雲量增、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降、仍偏冷。下周四各地好轉為晴時多雲，氣溫略升。下周五至小年夜各地晴朗穩定、回暖如春。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
