寒流真的要來了 今天鋒面通過轉壞天氣 全台急凍探6度極端低溫

今天鋒面通過，明天起寒流南下，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，北部、東北部、東部今天白天起轉為陰有短暫陣雨天氣，中南部多雲到陰，山區及部分平地局部短暫陣雨。今晚到明天清晨東北季風顯著增強，北部、東北部、東部降雨較明顯，降雨有機會延伸到中彰投以及台東一帶，雲林以南影響較小，平地多雲到陰，山區有局部短暫陣雨。

吳聖宇說，明天上午後，苗栗以北到東半部白天期間雨勢雖然減小，仍持續有短暫陣雨，中彰投一帶轉為多雲到陰，雲林以南則是維持多雲的天氣，中南部山區也會有局部短暫陣雨機會。

明晚到周日上半天，深厚冷空氣南下，吳聖宇表示，根據預報資料，包括850hpa（1500公尺）或是700hpa（3000公尺）的0度等溫線，都有南下到達台灣中北部上空的預測。周日一整天都涵蓋在台灣中北部，要等到下周一清晨才會離開台灣上空，向北退回。底層為強勢偏北風，中層也是較強的偏北到西北風，冷平流預期會相當明顯。中層水氣較多的情況會維持到周日清晨，周日上午後明顯轉乾。

吳聖宇表示，明晚到周日清晨，北部、東半部仍有局部短暫陣雨。周日上午後逐漸轉為多雲天氣，下半天到晚間有放晴機會。中南部雲量較多的情況也將持續到周日清晨至上午，後續也將逐漸放晴。

高山出現冰霰或雪的時間點，吳聖宇表示，將是明天晚間到周日清晨之間機會較高，周日上午之後機會明顯降低。依照溫度場預報，可能的降雪高度在2000公尺以上高山都有機會，但是水氣整體並不多，即使有冰霰或雪可能量也有限。

溫度方面，吳聖宇表示，今天北部、東北部白天高溫21至23度，中部及花蓮高溫23至26度，南部及台東高溫26至29度，夜晚到明天清晨中北部、東北部都市地區低溫15至17度，空曠地區低溫將降至13至15度，開始轉冷，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區低溫15至17度。

吳聖宇說，明天北部、東北部白天高溫15至17度，中部及花東地區高溫20至23度，南部高溫仍可達25至27度，南北之間溫差較為明顯，夜晚到周日清晨中北部、東北部都市地區低溫降至12至14度，空曠地區可能降到10至12度，南部及花東都市地區低溫14至16度，空曠地區也將降到12至14度，明顯偏冷。

周日為溫度全天偏低，吳聖宇表示，北部、東北部白天高溫僅12至13度，中部及花東地區高溫也只有14至18度，南部地區高溫仍可能來到20度或以上，南北之間差異依然明顯，夜晚到下周一清晨將是此次冷空氣溫度最冷的一段時間，中北部、東北部都市地區低溫僅9至10度，空曠地區可能降到6至8度，南部及花東都市地區低溫11至13度，空曠地區也將降到10度或以下，要注意輻射冷卻作用可能造成的極端低溫現象。

吳聖宇表示，下周一冷高壓出海，環境漸轉為偏東風，冷平流緩和，空氣仍較偏乾，預估除東北部、東部雲量增多，可能有零星降雨外，其他地方維持多雲到晴的天氣。溫度也將自白天起回升，北部、東北部白天高溫15至17度或以上，中部及花東地區高溫18至21度或以上，南部高溫21至23度或以上，北台灣仍然有些冷冷的，其他地方逐漸變得比較溫暖。

不過，他說，下周一夜晚到下周二清晨，仍要注意輻射冷卻低溫發生的機會，中北部、東北部都市地區低溫12至14度，空曠地區仍可能降到10至12度或以下，南部及花東都市地區低溫14至16度，空曠地區低溫12至14度或以下。

吳聖宇表示，下周二天氣仍然穩定，溫度也會再上升，有機會變得更加溫暖一些。但是下周三至下周四又將有較強冷空氣南下，可能達到大陸冷氣團等級，底層東北季風也明顯增強，屆時迎風面北部、東半部降雨機會增多，溫度將再度下降轉冷，目前預報資料顯示，轉冷幅度沒有像周末這波這麼強，持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。