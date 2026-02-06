到電信業繳電話費中千萬 中華電信基隆營運處幸運兒只花173元

財政部北區國稅局基隆分局昨天到中華電信基隆營運處貼紅單道喜，去年11-12月期統一發票開獎，其中一組特別獎1000萬元的發票落在基隆，這位幸運兒11月到電信公司繳費，僅花173元就幸運抱回統一發票特別獎千萬元。

北區國稅局基隆分局指出，不少民眾不太清楚電話費、水電、瓦斯等繳費也能兌統一發票，繳了就沒有注意，基隆這位幸運兒就是到電信公司繳了電話費中大獎，提醒民眾要特別注意。

基隆分局提醒，國營事業單位如水、電、瓦斯及電信繳費的每期帳單或是已繳費憑證都會登載一組載具號碼請妥善保管，開獎後民眾可以依據載具號碼列印中獎電子發票證明聯至兌獎服務據點兌領獎金。

基隆分局說，如果是在開獎前就已設定好中獎獎金自動匯款，那只需要在開獎隔月6日等待獎金入帳就好，如果是在開獎後才做設定或是沒設定領獎帳號，則需要去四大超商的多功能事務機列印中獎發票。

分局表示，去年11-12月統一發票領獎期間自今年2月6日至5月5日止，另外去年9-10月的中獎發票領獎期間至今年的3月5日截止，請及時兌領獎金，別讓自己的權益受損；呼籲消費購物一定要記得索取統一發票並存入載具，從索取發票、捐贈發票至中獎兌領獎全程無紙化，節能減碳愛地球，為保護環境盡一分心力。