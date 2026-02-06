三便士歌劇、暗夜．腹語．鬼托邦… 北藝嚴選開跑

布萊希特名作《三便士歌劇》、首屆台北戲劇獎雙料得獎作《暗夜．腹語．鬼托邦》……台北表演藝術中心今年「北藝嚴選」推出八檔作品，綜合國際經典與國內代表，齣齣精采。

今年是布萊希特逝世70周年，澳洲名導巴里．柯斯基受1928年首演的柏林劇團邀請，為布萊希特經典《三便士歌劇》打造百年版全新面貌，打造一場兼容爵士、古典與百老匯音樂的權力遊戲。

奈及利亞編舞家庫德斯奧尼奎庫《轉轉生》，以強而有力的𝖠𝖿𝗋𝗈 非洲律動，重寫奈及利亞當代美學，引爆原始野性能量。

俄羅斯名導基里爾賽勒布倫尼科夫《傳奇：帕拉贊諾夫的十段殘篇》，從《石榴的顏色》影像詩人帕拉贊諾夫的生命軌跡出發，交織電影、劇場與音樂交織，化為一場獻給自由、也獻給創作本身的舞台宣言。

太魯閣族傳承者東冬・侯溫與新媒體藝術家鄭淑麗合作的《遊林驚夢：巧遇Hagay》，融合數位、影像、雷射藝術、自我敘述、神話歌謠與原民樂舞，以東冬・侯溫臆造的獵人與 Hagay 靈群傳說為起點，融合Gaya 宇宙法則與Technoshamanism（科技薩滿主義）理念，鄭淑麗則將舞台設計揉引科技化為「編織」與「儀式」的延伸，牽引觀眾進入古老智慧與當代社會的交錯境地。

同黨劇團《白色說書人》演出以來深獲好評，這次由金馬影帝莫子儀一人分飾七角，與戲偶共同交織戒嚴記憶。大獎不斷的《暗夜．腹語．鬼托邦》，由高俊耀與鄭尹真從一場驅鬼儀式開始，追索被壓抑的記憶。

此外還有四把椅子劇團攜手日本最受矚目的導演加藤拓也，合作《恍恍》；晃晃跨幅町的《海妲．蓋柏樂》，演繹易卜生筆下最具挑戰、最令人著迷的女性角色。系列從3月27日至6月28日在台北表演藝術中心陸續演出。