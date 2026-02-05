傳承創新台灣民族舞蹈 蔡麗華8日公祭

聯合報／ 記者何定照／即時報導
台北民族舞團禪風舞作「拈花」，舞姿考究，是舞團術總監蔡麗華60歲發心之作。圖／台北民族舞團提供
台北民族舞團禪風舞作「拈花」，舞姿考究，是舞團術總監蔡麗華60歲發心之作。圖／台北民族舞團提供

台北民族舞團創辦人蔡麗華1月25日辭世，享壽80歲。她畢生以台灣民族舞蹈傳承與創新為使命，將台灣本土文化融入舞蹈創作與教學，在舞蹈界培育桃李無數；噩耗傳出，眾多舞蹈界人士追思懷念。

蔡麗華1945年生於台南新化，小時就展現文學、運動、舞蹈多方面的天賦。就讀台師大體育學系時，舞蹈方面受教於劉鳳學，表現優異的蔡麗華也在畢業後成為實踐家專（現為實踐大學）專任舞蹈老師，邁向舞蹈專業生涯。

1988年蔡麗華創立台北民族舞團，創造《慶神醮》《異色蓮想》、《拈花》、《香火》等眾多名作，在結合台灣傳統的基礎上求新求變，大幅影響台灣民族舞蹈的發展走向。她並於1994年獨資創辦台灣第一份舞蹈專業雜誌《台灣舞蹈雜誌》，展現對舞蹈之深耕。

蔡麗華也曾擔任中華民國青年友好訪問團藝術總監，將台灣傳統舞蹈與文化之美帶向世界，成為台灣美麗名片。她並於51歲赴美國德州TCU攻讀舞蹈碩士，69高齡抱病完成香港新亞研究所史學博士學位。

台北市立大學舞蹈系發文哀悼，表示蔡麗華擔任北市大（之前為北體）舞蹈系系主任期間，為北市大延攬鄉土舞蹈教育、新民族舞風、身心動作教育、舞蹈醫學、舞蹈教育、質性研究方法等各領域專家學者與藝術家，為舞蹈系開展各式課程、研習營、研討會、學分班，並創立北市大舞蹈研究所，為當時分散全台各地的優秀舞蹈教師提供各式進修管道，成就許多老師的職涯發展。

台北市立大學舞蹈系指出，該系能穩定發展至今，蔡麗華奠立的基石功不可沒。蔡麗華並在卸任後仍持續任教，作育英才，許多學生都成為台灣舞蹈界棟樑。

2025年蔡麗華獲教育部藝術教育貢獻獎終身成就獎，讚詞指蔡麗華以台灣民族舞蹈傳承與創新為使命，將台灣本土文化融入舞蹈創作與教學，培育學生成為具有文化深度的舞蹈工作者，並將本土精緻舞蹈展現在國際舞台巡演國際，在台灣處境艱難時以另種方式拓展外交，為台灣舞蹈寫下重要一頁。

蔡麗華兒子林文中亦為著名舞蹈家，林文中指出，母親設靈於台北永念會館三樓三室（民權東路二段186號），公祭將於2月8號日下午3時30分在台北市懷愛館景行樓一樓至忠二廳（台北市辛亥路三段330號）舉行。

台北民族舞團藝術總監蔡麗華與門生合編新作「新異色蓮想」，圖為蔡麗華與蕭君玲合編的一幕「空」（菩提）。圖／台北民族舞團提供
台北民族舞團藝術總監蔡麗華與門生合編新作「新異色蓮想」，圖為蔡麗華與蕭君玲合編的一幕「空」（菩提）。圖／台北民族舞團提供
台北民族舞團舞「百年香讚」，包括蔡麗華作品「菩提」。圖／台北民族舞團提供
台北民族舞團舞「百年香讚」，包括蔡麗華作品「菩提」。圖／台北民族舞團提供
台北民族舞團創辦人蔡麗華畢生以台灣民族舞蹈傳承與創新為使命，將台灣本土文化融入舞蹈創作與教學。圖為她攝於2010年。本報資料照片
台北民族舞團創辦人蔡麗華畢生以台灣民族舞蹈傳承與創新為使命，將台灣本土文化融入舞蹈創作與教學。圖為她攝於2010年。本報資料照片

