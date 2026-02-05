百貨公司愈大雜亂建築愈多？泰建築師談「台灣感性」：毋須過度浪漫化

在風靡南韓的「台灣感性」風潮中，台灣的鐵皮屋、老舊巷弄等過去被視為雜亂的街頭建築，變得浪漫而感性。來台發表新書「泰式街頭雜亂建築」的泰國建築師查猜萬．蘇汪薩瓦 （Chatchavan Suwansawat)認為，街頭的雜亂建築雖是居民充滿創意的生存之道，卻也反映城市整體設施與設計的不足，毋須將「台灣感性」過度浪漫化。

今年台北國際書展主題國為泰國，邀來曾在台灣當交換學生的泰國建築師查猜萬發表新書「泰式街頭雜亂建築」。他表示，此書聚焦泰國人的創意思考與日常小型建築結構，但台灣讀者會認為「熟悉又陌生」，因為泰國城市生活和台灣有許多共通之處。

一次偶然的機緣，察猜萬決定用一年時間，蒐集泰國街頭365種「日常生活中隨處可見、卻常被忽視的建築裝置」，拍照並完成速寫。他將這365張速寫分為13類，成為「泰式街頭雜亂建築」的13個章節。這些建築裝置包括地鐵站裡的收納牆、嵌在兩棵樹幹之間的木板、各種小販的收納空間等.....展現泰國人在城市中討生活的智慧。

察猜萬將這些散落在路邊的裝置稱為「雜亂建築」，呼應泰國教授查理．普拉吉農他坎著作「人民建築」。「人民建築」探討泰國1932至1947年政變後的建築風格。當時的建築普遍呈現簡約平屋頂，摒棄傳統寺廟的三角屋頂設計，並簡化了柱頭梁托、牆角或窗戶邊緣等奢華裝飾，以反映政變後民主、平等的思想。

他表示，「雜亂建築」和「人民建築」的外觀截然不同，共通點在於「被社會以偏見的眼光忽視」。這些隨意散落的建築裝置違背了理想中的泰式美學，破壞了象徵社會階級的秩序，打破了人們對泰國美麗、整潔、文明的理想形象，「卻也同時展現了市井常民如何以自己的方式應對城市生活中的各種問題挑戰。」

台灣也有類似的雜亂建築。察猜萬表示，二地的雜亂建築反映居民在都市討生活的創意，但也顯示城市基礎設計的不足、導致居民必須用自己的方式應對，背後其實隱藏城市的大問題，毋須一味浪漫化。他舉例，在泰國，百貨公司愈大，旁邊的雜亂建築與小吃攤愈多，因為泰國的百貨公司不允許飲食、也有許多使用限制。