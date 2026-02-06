聽新聞
0:00 / 0:00

新聞分新／台灣人屋雙老 制度缺漏 防震危機

聯合報／ 本報記者林伯驊鄭朝陽

維冠金龍大樓倒塌造成一一五人死亡，超越九二一震災的東星大樓，成為國內單一建物倒塌死傷最慘重事件。回顧十年來大小地震不斷，全國老屋又老了十歲，政府雖加碼誘因推動耐震補強、危老重建，速度依舊滯後、成效不彰，全民健忘的防震危機意識與制度不健全是最大危機。

全國屋齡逾卅年老宅去年已突破半數，氣象署示警未來五十年發生強震機率近百分之百。維冠金龍大樓事件猶如建築防震縮影，凸顯土壤液化、偷工減料及老舊建築等潛在威脅，後續發生的二○一八年○二○六花蓮地震雲門翠堤大樓倒塌、二○二二年○九一八花蓮地震玉里鎮建物倒塌等災變都釀成死傷，即為明證。

內政部曾推出一波波「安家固園計畫」、訂定危老建築加速重建條例，行政院也砸錢執行老舊建物耐震安檢五大策略，前瞻建設計畫也囊括公有危險建築補強重建，還有近期的老宅延壽計畫，都是催促民眾加速耐震補強、重建，預防重於救災。

但不論老屋補強或危老重建，一遇到住戶反對，多數都胎死腹中，其原因出在分攤成本高、房東不願中斷收租等私利的考量。另如執行耐震補強評估時，民眾雖有補助，更擔心家中違建會被舉報裁處等，因而猶豫不前，政府也缺乏有效誘因和機制突圍，防災意識在現實考慮中被拋諸腦後。

住宅制度長期不健全也讓諸事難行，好比日本房屋交易就強制要求繳一筆「修繕積立金」，用於定期修繕等用途，這是日本建築永保如新的秘訣，一旦遇地震災變後需要補強整修，也不必再從住戶拔太多毛；反觀台灣，為數不少的公寓連管委會都沒有。

政府近年大談「防災韌性」，僅著重國防，面對台灣人屋雙老、制度缺漏、又有頻繁地震的多重威脅，政府不能只發放「小橘書」安全指引，務實面對問題才是正辦。

地震 台灣
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

蘇花安細部設計年後啟動 和仁至崇德段避開地震崩塌處重規畫

新婚越南妻被台灣地震嚇到不敢回台 夫黯然訴離

舊金山灣區一天40多震！最大規模4.2 地震專家坦言無法預測何時結束

上午9時42分花蓮秀林鄉發生規模3.2有感地震 最大震度2級

相關新聞

威力彩頭獎連29槓 下期獎金上看11.5億元

威力彩第115011期今晚開獎，第一區中獎號碼為34、37、22、07、28、36，第二區中獎號碼為07號。派彩結果，頭...

捷運車廂驚見「老鼠入侵」 北捷今晚緊急全線列車消毒

台北市日前出現睽違26年來首例漢他病毒死亡病例，不料，民眾在社群平台發文指，其實在1月23日就有拍到小老鼠在北捷車廂內。...

好天氣沒了！明起轉濕涼 寒流7日發威凍3天恐跌破9度

氣象署表示，明天水氣多、轉濕涼；7至9日清晨受寒流影響，7日從早到晚一路降溫，這波寒流最冷時間點在8日晚至9日晨，台南以...

多人腹瀉發燒…台中市區新開壽喜燒餐廳傳食物中毒 市府稽查後勒令停業

台中市西區一家新開的日式壽喜燒餐廳傳出疑似食品中毒，有多人吃過該店食物後出現腹瀉、發燒等症狀。台中市食安處今表示，已前往...

摩斯漢堡雞塊赫見「大根黑毛」民眾嚇壞 業者：嚴正檢討改進

知名連鎖速食店爆發食安疑慮，高雄市一名消費者前往摩斯漢堡用餐，準備享受炸雞塊時，赫然發現雞塊上頭竟然「長毛」，疑為廚房菜...

講不聽？40歲心肌梗塞在家猝死 醫揭唯一共同點：就像行人闖紅燈

農曆春節將至，許多人都會與家人聚餐，但對於三高族群（高血壓、高血糖、高血脂）而言，則需特別注意自身健康...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。