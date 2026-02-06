新聞分新／台灣人屋雙老 制度缺漏 防震危機

維冠金龍大樓倒塌造成一一五人死亡，超越九二一震災的東星大樓，成為國內單一建物倒塌死傷最慘重事件。回顧十年來大小地震不斷，全國老屋又老了十歲，政府雖加碼誘因推動耐震補強、危老重建，速度依舊滯後、成效不彰，全民健忘的防震危機意識與制度不健全是最大危機。

全國屋齡逾卅年老宅去年已突破半數，氣象署示警未來五十年發生強震機率近百分之百。維冠金龍大樓事件猶如建築防震縮影，凸顯土壤液化、偷工減料及老舊建築等潛在威脅，後續發生的二○一八年○二○六花蓮地震雲門翠堤大樓倒塌、二○二二年○九一八花蓮地震玉里鎮建物倒塌等災變都釀成死傷，即為明證。

內政部曾推出一波波「安家固園計畫」、訂定危老建築加速重建條例，行政院也砸錢執行老舊建物耐震安檢五大策略，前瞻建設計畫也囊括公有危險建築補強重建，還有近期的老宅延壽計畫，都是催促民眾加速耐震補強、重建，預防重於救災。

但不論老屋補強或危老重建，一遇到住戶反對，多數都胎死腹中，其原因出在分攤成本高、房東不願中斷收租等私利的考量。另如執行耐震補強評估時，民眾雖有補助，更擔心家中違建會被舉報裁處等，因而猶豫不前，政府也缺乏有效誘因和機制突圍，防災意識在現實考慮中被拋諸腦後。

住宅制度長期不健全也讓諸事難行，好比日本房屋交易就強制要求繳一筆「修繕積立金」，用於定期修繕等用途，這是日本建築永保如新的秘訣，一旦遇地震災變後需要補強整修，也不必再從住戶拔太多毛；反觀台灣，為數不少的公寓連管委會都沒有。

政府近年大談「防災韌性」，僅著重國防，面對台灣人屋雙老、制度缺漏、又有頻繁地震的多重威脅，政府不能只發放「小橘書」安全指引，務實面對問題才是正辦。