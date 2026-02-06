聽新聞
救災創傷 殘破影像揮不去

聯合報／ 記者袁志豪萬于甄邵心杰／台南報導
遭強震襲擊的台南永康區維冠金龍大樓從一樓腰折倒塌，救難隊員逐戶搶救，歷時八天。本報資料照片
遭強震襲擊的台南永康區維冠金龍大樓從一樓腰折倒塌，救難隊員逐戶搶救，歷時八天。本報資料照片

維冠金龍大樓倒塌搜救行動，從二○一六年二月六日小年夜起歷時八天，當年參與救災的消防員回憶說「第一眼很驚嚇，怎可能倒成這樣？」所有救災弟兄抱持「沒救成會很自責」的心態全力搶救，但陸續挖出支離破碎的屍塊與濃厚的屍臭味，至今心理陰影仍在。

維冠為九棟大樓排成ㄇ字型，左右兩棟十六層，中間五棟十三層、兩棟十五層，外側先倒塌再被其他棟壓著，搜救人員形容「如積木般地倒掉」，完全變形，大幅增加搜救難度。搜救人員不眠不休，用生命探測器及搜救犬定位， 也配合重機具拆除做深層救援，共救出二九○人，其中一七五人生還，一一五人死亡。

南市特搜大隊大橋特搜分隊副中隊長鄭明華當年還是小隊長，他回憶當天凌晨四時許趕抵現場，看著倒塌的大樓感覺很不真實，心想傷亡會很慘重；Ａ棟下方有家幼兒園，一名女童手被重物壓住，軍醫爬進去打點滴，從另一側將她拉出免於截肢。

鄭明華還發現四十歲的李宗典被壓在Ｂ棟六樓大鋼梁下面，左腿無法動彈，結構技師研判可從下方往上鑽，花三、四個小時鑿穿牆才順利救人。

南市消防局第七救災救護大隊組長陳志勳時任大灣分隊長，也是第一批趕抵，直覺「這要怎麼救？」後來各地消防隊加上民間團體來了上千人，人員來去踩在大樓斷垣殘壁，指揮官一度要求管制，避免衍生二次災害。

「弟兄心情都一樣，救到人感覺很光榮，沒救成會很自責。」鄭明華、陳志勳都說，搬運出來的軀體有些不完整，造成救災人員心理陰影，許多人身上的屍臭味怎麼洗都洗不掉，返家連家人都聞到，有些人後來常爆哭或夜晚感覺看到逝者，但鮮少說出來，消防局安排集體到成大醫院做創傷壓力症候群評估。

這場浩大的救援任務也精進救災，並建立起跨專業整合的體系。各地救災單位以此案作為研析案例，鄭明華、陳志勳認為，特搜隊最大改變是人力增加、訓練與裝備大幅精進，採購鑿岩機、空拍機、生命探測器等，訓練時會模擬維冠救援環境，例如布滿粉塵的狹小空間，空氣不流通又極度悶熱時要怎麼救。

南市府迄今建置四二二處避難收容所，可容納廿七萬人，並與上百家業者簽署緊急安置協定，提供二八○○人安置空間，也完成七二○○名防災士培訓，建立十三處韌性社區。

台南 創傷 維冠
