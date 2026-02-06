聽新聞
0:00 / 0:00

老盟挺老人移動權 批換照年齡下修是「年齡歧視」

聯合報／ 記者甘芝萁廖靜清／台北報導

根據交通部道安會統計，去年截至十月底止，高齡者無照駕駛導致的交通死亡人數有一三一人，高齡者機車騎士自撞也有一○三人，儘管高齡者肇事的死亡人數下降，受傷人數卻上升，無照駕駛受傷人數就有八五○二人，較前年同期增加二九六人、自撞受傷者也有四○八九人，較前年同期增加四三五人。

不過老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，交通事故統計中，成年人肇事比例最高，其次為年輕族群，但社會將年齡放大檢視，促使交通部將換照年齡下修至七十歲，完全是「年齡歧視」。

張淑卿表示，老年人有自由移動的權利，可自行外出、參與社會活動，而非被困在家中。尤其年紀大了，就醫需求增加，也需要人際社交互動，不可能每次都要求子女協助往返。移動權是參與社會、減緩失智與衰老的關鍵，這非單純的交通議題，更關乎維持尊嚴和生活獨立性。

張淑卿說，高齡換照五月上路，一定會引發換照潮，但政府準備好了嗎？交通不便地區，老人家外出買菜、購物都需汽機車代步，如受限於需通過體檢、認知測驗、安全教育課程才能換照，「高齡無照駕駛者」恐變多。呼籲政府應規畫社區接駁車、輔具租借或無障礙接送服務。

對此，交通部表示，對高齡者來說，擁有駕照是一個期待，但是否為了擁有駕照，等同大眾運輸服務不夠？這是兩個不同議題，因應超高齡化社會到來，交通部一直都在推廣低地板公車、便利路網等，乘車優惠也愈來愈多，其中今年起針對七十歲以上繳回駕照者，補助TPASS乘車優惠回饋，最高回饋百分之五十。

高齡者 駕照 交通事故
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

無照駕駛新制上路！雲林大執法3天取締46件扣車又扣牌

無照駕駛加重罰則新制上路　雲林3天取締46件

春節雙鐵、國道管制一次看 搭客運最高享4.2折

交通部擬開放駕艙機車 駕駛需有小型車駕照

相關新聞

我的經驗／不是老人專利… 研究防跌的我也跌倒了

「跌倒，不是只有老人才會發生。」這不是討拍文，尤其台灣已邁入超高齡社會，提醒大家要注意預防跌倒。因為跌倒，可能發生在任何...

換照後交安問題仍在 學者籲優化公共運輸

高齡換照新制五月上路，不少銀髮族為了保有駕照，近期搶做白內障手術。消基會交委會召集人李克聰直言，這凸顯了部分地區公共運輸...

老盟挺老人移動權 批換照年齡下修是「年齡歧視」

根據交通部道安會統計，去年截至十月底止，高齡者無照駕駛導致的交通死亡人數有一三一人，高齡者機車騎士自撞也有一○三人，儘管...

「一卡詞就被疑失智」 換照健檢壓力山大

高齡者換駕照困擾多，彰化縣芳苑鄉八十歲林姓老翁說，申請換駕照，到醫院測驗身體狀況，被要求說出地址，一下子說不出來就被懷疑...

觀光火車「山嵐號」台南出發 開進西部嘉南平原

台鐵觀光列車「山嵐號」推出全新路線，首度串聯台南至彰化，四月三日啟程，也呼應台南美食之都形象，與五星級飯店業者合作菜色，...

開白內障有風險 醫師：手術不等於能通過換照

隨著高齡駕駛人換照需求增加，傳出有長者為了保有駕照，搶做白內障手術改善視力。對此，台灣白內障及光屈手術醫學會理事長、基隆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。