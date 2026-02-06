傷心地重建 出雲居諧音出運

維冠金龍大樓原本一百多戶，地震後許多住戶不回傷心地，四年前原地重建成十五層的大樓、共四十八戶，更名「出雲居」取「出運」諧音，已看不到任何維冠的影子，居民也不太提及當年災變，警衛則說「沒看過以前住戶回來過」。

當年維冠金龍大樓原址是否重建，一度有兩派意見拉鋸。不少住戶因家人傷亡或認為出過大事「不乾淨」，選擇搬離，大樓警衛室外面只有一個小石碑寫著「出雲居」。但原址並未蓋滿，大樓旁是社區公園及YouBike租借站；昨天氣溫宜人，有婦人帶著兒童遊戲，也有年輕學生借單車，永大路一如往常車水馬龍、熙來攘往。

出雲居二○一八年六月十七日動工，二○二二年二月落成，一至三樓為店面，四樓起以上是住家，一層四戶。現任社區監事的五十四歲黃俞喨說，防震設計明顯優於同性質大樓，且結構設計採用嚴格的外部專業審查把關，防震至少七級，施工水泥磅數更超越法規標準至少二成，無非就是要打造堅固安全的家，不能再有閃失。

遭強震襲擊的台南永康區維冠金龍大樓從一樓腰折倒塌，救難隊員逐戶搶救，歷時八天。本報資料照片 四十九歲管委會主委連晃汶和黃俞喨都說，每次遇到地震會比一般人敏感，目前超過一半是原維冠大樓住戶，老鄰居歷經生死交關累積「革命情感」，平日溝通無礙，瑣事大都可在LＩＮＥ群組中討論解決；至於搬走未參與災後重建的住戶，十年來幾乎無聯絡，在街頭偶遇就點頭示意。

出雲居社區幾年來未特別舉辦紀念活動，廿多歲的外地男子剛承租不到半年；他說，地震時自己還在讀國小，對維冠大樓沒太多印象，此處離學校僅五分鐘車程，生活機能好，住進來感到滿意。

警衛指出，自己也住附近大樓，當年地震出門看到維冠大樓整個倒在永大路上的景象，仍歷歷在目，不過，居民不太會去回憶當年，也沒看過以前的住戶回來，「應該沒有人想重回傷心地吧！」