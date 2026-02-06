聽新聞
開白內障有風險 醫師：手術不等於能通過換照

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
白內障是因眼球內的水晶體混濁造成，是老人常見的眼疾，示意圖。圖／聯合報系資料照片
白內障是因眼球內的水晶體混濁造成，是老人常見的眼疾，示意圖。圖／聯合報系資料照片

隨著高齡駕駛人換照需求增加，傳出有長者為了保有駕照，搶做白內障手術改善視力。對此，台灣白內障及光屈手術醫學會理事長、基隆長庚醫副院長孫啟欽提醒，若民眾已有嚴重青光眼、黃斑部病變、視網膜疾病或角膜問題等，即使接受手術，術後視力也未必能達到換照標準。

他強調，醫師有責任在術前清楚說明風險與預期效果，「醫師不可能、也不應保證做完手術，一定能通過換照」。

孫啟欽說，若經醫師評估需要開刀患者，都會幫忙申請健保給付，至於開刀限制，若一個月超過四十台，經向健保署報備說明後，仍可實施。

孫啟欽說，健保署並未以單一視力數值，作為是否能施行白內障手術的唯一依據，臨床評估重點仍在於視力是否已影響日常生活與工作功能。有些病人視力介於○點五至○點六，甚至更高，但已出現明顯眩光、夜間視力不良，影響工作、開車及換照需求，這都已造成生活困擾，專業評估下仍具手術必要性。

三總眼科主任呂大文建議，白內障手術應比照飛行員等特殊行業，採取事前申請方式，註明緣由，獲核准後，再行手術。

