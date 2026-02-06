聽新聞
0:00 / 0:00

震後10年 台南維冠受災戶從心站起

聯合報／ 地方社會中心／台南報導
維冠金龍大樓住戶洪家益（右）當時重傷，雙腿截肢，已走出人生低谷，拿到駕駛執照也常跟友人一同出遊。圖／洪家益友人蔡坤洲提供
維冠金龍大樓住戶洪家益（右）當時重傷，雙腿截肢，已走出人生低谷，拿到駕駛執照也常跟友人一同出遊。圖／洪家益友人蔡坤洲提供

二○一六年二月六日凌晨三時五十七分，高雄美濃發生芮氏規模六點六強震，造成台南永康區維冠金龍大樓倒塌，一一五人罹難，今天滿十周年，受災戶已走出新人生，雙腿截肢的洪家益學會開車、打籃球，「從心站起來」；連晃汶夫妻失去兩兒子，靠人工受孕生了女兒，「把失去的骨肉生回來」，從哭乾眼淚到從容應對，人生翻頁。

美濃震災造成全台共一一七人死亡，都集中台南，維冠金龍大樓災情最慘重，男性死者六十二人，女性五十三人罹難。

大樓住戶洪家益當時雙腿被斷垣殘壁壓住十三個小時才獲救，雙腿截肢無法裝義肢，他下定決心為了家人要趕快振作、努力復健；二○一九年開始直播行銷農產品，逐漸走出低谷，為方便行動，他改裝汽車油門、煞車，以左手控制，重新考取駕照，也和很多親友出遊甚至出國，還重拾打籃球的樂趣。

洪家益表示，震災後最重要體會到「身體沒辦法站起似乎沒那麼重要，心能夠站起來才最重要」，明天將舉辦震災十年回顧講座，希望以自身經歷讓大家知道，「永不放棄才會有光明的未來。」

維冠大樓原址重建為「出雲居」，現任管委會主委連晃汶回憶，當天參加尾牙回九樓的家，突然激烈搖晃後倒塌，整個人被搖到房屋對側，屋內物品東倒西歪，身體一度被家具壓住，他與妻子脫困，但十五歲長子、十歲次子葬身瓦礫中，一家四口頓時少了兩人。

「瞬間要接受家破人亡」，連晃汶說，夫妻倆以淚洗面、眼淚幾乎哭乾，殘酷的是面對排山倒海的災後重建瑣事，當時最大共識是「把失去的骨肉生回來」，透過人工受孕好不容易懷了女兒，目前女兒已念小三；女兒有時詢問兩個哥哥生活點滴，全家為此有了默契，地震劫難就視為人生的一部分，從容應對，「日子總要翻頁向前看」。

南市社會局表示，維冠大樓造成十三名廿歲以下青少年及兒童失去父母，當時年僅四歲的小宇，由祖父母行使監護權，社會局定期關懷訪視也協助整合福利資源，透過信託機制妥善管理相關補助與資產，確保生活長期穩定，目前就讀國中。

「震災是台南城市治理的重要轉捩點。」台南市長黃偉哲說，促使市府建立「災前預防、災中應變、災後復原」的完整防災體系，各界捐助的善款結餘也轉型成重大災害賑災捐款專戶。

南市府表示，災後市府列管九八五棟公有建築全數完成補強，私有建築符規定也由市府全額支應危險建物緊急評估費用，在災後應變制度建立「災害後危險建築物緊急評估機制」，並於去年○一二一地震中發揮效益，快速整合建築師、土木及結構技師公會，分工進行評估作業。

台南 維冠 受災戶
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

網球／詹詠然引退學習「過生活」面對網路負評選擇專注自我

民進黨啟動寒冬送暖 前進花蓮光復鄉發放家電物資

寒冬送暖　雨揚慈善基金會捐2800條毛毯關懷花蓮光復居民

當過兵都會？霍諾德攀101「1姿勢」起身引熱議 網友實測全身劈哩啪啦

相關新聞

威力彩頭獎連29槓 下期獎金上看11.5億元

威力彩第115011期今晚開獎，第一區中獎號碼為34、37、22、07、28、36，第二區中獎號碼為07號。派彩結果，頭...

捷運車廂驚見「老鼠入侵」 北捷今晚緊急全線列車消毒

台北市日前出現睽違26年來首例漢他病毒死亡病例，不料，民眾在社群平台發文指，其實在1月23日就有拍到小老鼠在北捷車廂內。...

好天氣沒了！明起轉濕涼 寒流7日發威凍3天恐跌破9度

氣象署表示，明天水氣多、轉濕涼；7至9日清晨受寒流影響，7日從早到晚一路降溫，這波寒流最冷時間點在8日晚至9日晨，台南以...

多人腹瀉發燒…台中市區新開壽喜燒餐廳傳食物中毒 市府稽查後勒令停業

台中市西區一家新開的日式壽喜燒餐廳傳出疑似食品中毒，有多人吃過該店食物後出現腹瀉、發燒等症狀。台中市食安處今表示，已前往...

摩斯漢堡雞塊赫見「大根黑毛」民眾嚇壞 業者：嚴正檢討改進

知名連鎖速食店爆發食安疑慮，高雄市一名消費者前往摩斯漢堡用餐，準備享受炸雞塊時，赫然發現雞塊上頭竟然「長毛」，疑為廚房菜...

講不聽？40歲心肌梗塞在家猝死 醫揭唯一共同點：就像行人闖紅燈

農曆春節將至，許多人都會與家人聚餐，但對於三高族群（高血壓、高血糖、高血脂）而言，則需特別注意自身健康...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。