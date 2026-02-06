聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／寧可挨刀保駕照 凸顯行的不平權

聯合報／ 本報記者陳雨鑫邱瓊玉
公路法駕照新制今年上路，眼科醫師預估每年有近兩萬銀髮族，為要保有駕照而提前接受白內障手術。示意圖非新聞當事人。記者林澔一／攝影
公路法駕照新制今年上路，眼科醫師預估每年有近兩萬銀髮族，為要保有駕照而提前接受白內障手術。示意圖非新聞當事人。記者林澔一／攝影

為提升道路安全，今年五月起，高齡駕駛換照年齡將從七十五歲下修至七十歲，新制再過兩個多月即將上路，眼科門診近期卻湧入一批又一批六十九歲到七十歲的長輩，只為了讓視力達到體檢標準。即便必須挨一刀，甚至全額自費動手術，也不願繳回駕照的現象，正凸顯現行公共運輸「最後一哩路」接駁不足的窘況。

政府多年來高喊「以人為本」的交通改革，實際卻仍高度仰賴私人運具支撐生活機能，都會區尚可仰賴捷運、公車密集接駁，但一離開六都核心，班次間隔動輒卅、四十分鐘，甚至一小時起跳，「看得到搭不到」的公共運輸，讓最後一哩路形同真空。長者若不開車，往往寸步難行，這才是高齡駕駛遲遲無法「退場」的真正原因。

諷刺的是，政府一方面要求高齡者「知所進退」，另一方面卻遲遲無法端出足以取代自駕的交通服務。敬老愛心車隊規模有限、小黃巴士路網布線有待加強，難以滿足民眾就醫、購物等即時需求。

最令人唏噓的是，交通部所提出的鼓勵措施，是提供長者TPASS乘車回饋，包含公車、火車等，每月上限一千五百元，只是對交通資源本就不足的縣市而言，根本沒車可搭，再多補貼也只是紙上優惠，毫無說服力。

白內障是一生幾乎只能做一次的手術，人工水晶體植入後會與眼睛組織沾黏，若無嚴重併發症，極少再進行第二次手術，眼見新制即將上路，不少長輩為了通過體檢門檻，白內障尚未成熟便急著動刀，這不僅打臉所謂「交通平權」，也映照出政府公共運輸長期空白與失能。

台灣今年已正式進入超高齡化社會，交通政策卻仍停留在管制思維。交通部應從這次白內障動刀潮中檢討，補強城鄉交通落差，增加班次、發展彈性接駁，才是真正解方。與其花上數千億推動高鐵延伸宜蘭、屏東，不如把預算放在改善偏鄉、非都會區公共運輸接駁，否則，當老人移動權被遺忘，高齡換照終將淪為形式上的正義。

公共運輸 白內障 高齡駕駛
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

2026高雄冬日遊樂園2月7日登場 愛河灣周邊實施交管

春節出門別撲空 台中市公車除夕減班、連假班次一次看

南市年度公車評鑑 新營、漢程及興南客運獲優等

八德置地廣場消防設備大體檢 桃市消防局要讓民眾安心購物

相關新聞

我的經驗／不是老人專利… 研究防跌的我也跌倒了

「跌倒，不是只有老人才會發生。」這不是討拍文，尤其台灣已邁入超高齡社會，提醒大家要注意預防跌倒。因為跌倒，可能發生在任何...

換照後交安問題仍在 學者籲優化公共運輸

高齡換照新制五月上路，不少銀髮族為了保有駕照，近期搶做白內障手術。消基會交委會召集人李克聰直言，這凸顯了部分地區公共運輸...

老盟挺老人移動權 批換照年齡下修是「年齡歧視」

根據交通部道安會統計，去年截至十月底止，高齡者無照駕駛導致的交通死亡人數有一三一人，高齡者機車騎士自撞也有一○三人，儘管...

「一卡詞就被疑失智」 換照健檢壓力山大

高齡者換駕照困擾多，彰化縣芳苑鄉八十歲林姓老翁說，申請換駕照，到醫院測驗身體狀況，被要求說出地址，一下子說不出來就被懷疑...

觀光火車「山嵐號」台南出發 開進西部嘉南平原

台鐵觀光列車「山嵐號」推出全新路線，首度串聯台南至彰化，四月三日啟程，也呼應台南美食之都形象，與五星級飯店業者合作菜色，...

開白內障有風險 醫師：手術不等於能通過換照

隨著高齡駕駛人換照需求增加，傳出有長者為了保有駕照，搶做白內障手術改善視力。對此，台灣白內障及光屈手術醫學會理事長、基隆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。