健康你我他／病房裡的除夕夜 便當吃出團圓味

兩年前的春節前夕，95歲的公公因感冒不適，到醫院急診。原以為只是小病，住院觀察兩三天便能返家，沒想到進急診室後卻併發感染，病情反覆，住院將近一個月。那段時間由先生與外籍看護輪流在醫院照顧，日夜奔波，身心都承受不小的壓力。

住院期間，時間悄悄流逝，轉眼便來到春節。往年這個時候，家中早已張羅年夜飯，一桌熱騰騰的菜餚，象徵團圓與祝福。但那一年，家裡的氣氛多了一份沉重與牽掛。雖然公公無法返家過年，但我們仍希望能讓家人一起吃上一頓年夜飯。

於是，我將原本準備在家中享用的年夜飯菜色，分裝成四人份便當。大年夜傍晚，我和兒子提著便當，走進燈光略顯冷清的醫院，與先生和外籍看護會合，在病房裡度過一個特別的除夕夜。

因為看護是印尼籍、信奉伊斯蘭教，不能吃豬肉，所以我在規畫菜單時特意避開所有豬肉料理。那一年的年夜便當裡，沒有常見的滷肉、香腸，多了一份體貼與尊重。便當盒裡雖然簡單，卻裝滿了心意，也承載著一家人彼此守護的溫暖。

在醫院吃年夜飯，少了鞭炮聲與熱鬧氣氛，卻多了一份深刻的感受。那一晚，我深深體會到年夜飯的意義，不在於菜色是否豐盛，而是在困難時刻家人仍願意聚在一起，彼此陪伴。這頓在醫院度過的年夜飯，至今仍讓我難以忘懷。