駕照新規將上路！長者「提早開」白內障 釀醫病緊張

聯合報／ 記者李樹人沈能元甘芝萁／台北報導

高齡者換照新制五月即將上路，換照年齡從七十五歲，下修至七十歲，為了符合體檢規定，近期各醫療院所眼科門診出現不少六十九歲、七十歲的輕度白內障患者，為了續領駕照，提前接受白內障手術。三總眼科主任呂大文表示，預估新制上路後，至少增加近一成五的手術量。

醫憂遭核刪 提自費病人反彈

然而健保署曾書面規定，視力需低於○點四，才會給付白內障手術，健保署雖在二○二二年取消條文，交由醫師專業判斷，卻也成了不可說開的潛規則。臨床眼科醫師直言，如幫視力超過○點四的患者動刀，核刪機率超高，因此大部分眼科醫師仍堅守○點四原則，要求長者自費，但只要提到「自費」二字，不少年長民眾眉頭深鎖，表達不悅，引發不少紛爭，醫病關係緊張。

交通部自二○一七年七月實施高齡駕駛人換照制度，七十五歲以上長者，每三年需換發駕照一次。

其中視力要求部分，與考照的體檢基準相同，兩眼祼視力需達○點六以上，且每眼各達○點五以上，或矯正後兩眼視力達○點八以上，且每眼各達○點六以上。

根據公路局統計，截至去年底止，已有九十三萬五一七人完成換照，換照率約百分之九十五點一。推估五月新制上路後，受影響人數約為一二八點八萬人。

呂大文表示，每年約近兩萬名銀髮族為了保有駕照，提前接受白內障手術，但其視力仍可應付日常生活，未達動刀標準，若眼科醫師同意執行手術，恐遭健保核刪。

此外，受限於健保總額，醫師公會全聯會長期嚴格控管眼科醫師執行白內障手術數量，每年增幅上限為百分之五，只能比前一年增加五、六千例，駕照新制上路後，預估每年增加近兩萬名患者，也讓眼科醫學會覺得為難。

打破潛規則 醫界籲官方協調

台北市立聯合醫院副總院長蔡景耀表示，眼科醫學會許多會員都反映，希望交通部與衛福部開會協調，讓臨床醫師可以跨越潛規則，為視力高於○點四的高齡者執行白內障手術，不用擔心被核刪、做白工。眼科醫師張蕊瑜也說，健保應考慮修訂白內障手術給付標準，符合現代高齡者的實際用眼需求。

健保署副署長張禹斌表示，臨床眼科醫師如對支付標準或審查有疑義，建請透過眼科醫學會提案至醫師公會全聯會研商，再提案至健保署西醫基層研商會議討論。

交通部則說，尊重衛福部主管健保資源配置事宜及相關補助資格認定之規定。

健保署 白內障 駕照 高齡者
