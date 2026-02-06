聽新聞
我的經驗／不是老人專利… 研究防跌的我也跌倒了

聯合報／ 卓瓊鈺╱成大醫學院物理治療學系兼任副教授
避免滑倒要做運動訓練平衡能力。圖／123RF
避免滑倒要做運動訓練平衡能力。圖／123RF

「跌倒，不是只有老人才會發生。」這不是討拍文，尤其台灣已邁入超高齡社會，提醒大家要注意預防跌倒。因為跌倒，可能發生在任何年齡、任何地點。

我的研究專長，包括姿勢與平衡控制，所以，我的研究有一半是在做老人跌倒的預防。然而，即使我還不是老人，但是前陣子我卻跌倒了。

一個多月前，我回娘家要準備返回台南的時候，手上提著媽咪給我的大包小包準備要搬上車。走到一半，先生體貼的說：「妳就走回家門口，等我去後面開車來接妳。」結果回頭走到隔壁阿姨家的門口，我就跌倒了。

我的雙膝著地時，我立即將手上的兩包東西拋飛（這真是正確的反射動作），用兩手幫忙撐住，膝蓋的傷才沒有很嚴重。不敢上去告訴爸媽，趕緊驅車到最近的便利商店，買冰塊冰敷，才沒有腫得更厲害。

分析我跌倒的原因，主要是絆倒，隔壁阿姨家車庫斜坡重新裝潢，但斜坡與路面間有一個高度差，可能我沒看清楚腳抬不夠高，所以就絆倒了。還有手拿太多東西，也可能影響我跌倒時的保護能力，幸好我懂得拋飛。我有個朋友在跑步時絆倒，手來不及伸出來保護，直接臉著地受傷，最後只好戴口罩上班，不然還以他受到家暴呢。

另外一種跌倒則是滑倒，這就跟你穿著的鞋子與地面間的摩擦係數有關。譬如說潮濕的地面如浴室、雪地的摩擦係數都比較低，防滑地板的摩擦係數就比較高。像我以前在美國東部念書，門口的樓梯如果融雪結冰，就很容易滑倒，這時候就必須買一雙抓地力好的鞋子。

我覺得橡膠底的鞋子防滑性不錯，我先生則推薦坊間所謂的黃金大底鞋。一般買鞋我都會翻過來看鞋底，看它的材質和抓地力。而老人家常常鞋子穿到鞋底磨平，還捨不得丟，這鞋子已經沒什麼摩擦力了，實在很危險，子女要記得提醒他們換鞋。

■專業觀點 多做運動 訓練平衡能力

跌倒可能發生在任何年齡，尤其老人平衡不好、反應慢，更容易跌倒。一般跌倒可分為絆倒（trip）和滑倒（slip）。

絆倒常因為路面有高低差但抬腳不夠高所致，而年輕人比上老人抬腳最小高度1.29vs 1.03公分，且老人的變異度會升高，也就是抬腳高度有時高有時低。滑倒則和穿著的鞋子與地面間的摩擦係數有關，建議應穿著防滑性較高橡膠底、抓地力好的鞋子。

大家平時一定要做運動，訓練自己的平衡能力；外出行走時，遇到不熟的路面最好放慢速度，至少要空出一隻手來比較安全。此外，走路時一邊走路一邊滑手機也很危險，應該要避免。

整理╱記者黃妙雲

