連續16年投入慈善公益「諾華慈善關懷計畫」點燃偏鄉弱勢家庭希望之火

為讓弱勢家庭開心、過好年，台灣諾華藥廠連續16年協助在地公益夥伴，執行「諾華慈善關懷計畫」，累計捐助金額突破4000萬元，今年關注重點為東部偏鄉，希望善心善款匯集成希望的火花，撫慰花蓮災區居民的心靈。

台灣諾華藥廠總裁宮澤惠三(Keizo Miyazawa)表示，諾華在台灣投入慈善關懷計畫，不只是履行企業責任，希望善用自身影響力，支持第一線社福單位，陪伴不同生命階段中最脆弱的時刻。未來將持續與公益夥伴並肩前行，為台灣社會累積更多正向力量。

諾華藥廠自2009年起，員工自發組成諾華慈善委員會，啟動「諾華慈善關懷計畫」，默默關注在地社福機構，特別著重偏鄉弱勢兒少、身心障礙自立、獨居邊緣長者。

今年關懷計畫擴及關懷自殺遺族，同仁的捐款挹注的對象為財團法人天主教會花蓮教區、財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家、社團法人臺東縣友善關懷協會、社團法人彰化縣基督教青年會 及 社團法人彰化縣生命線協會等五家社福機構。

為了讓諾華所有員工真實了解弱勢兒少、長者的實際需求，諾華慈善委員會今年1月舉行員工大會，邀請中、南部的兩所社福單位分享第一線服務經驗，現場300多名同仁了解弱勢族群的實際需求，也看見善款能如何轉化為改變生命的力量而大受感動。

來自屏東縣私立椰子園老人養護之家的楊弘章社工師現場分享，一對老夫妻在資源不足與高強度照護下，先生因為長期照顧生病的妻子一度走到情緒崩潰邊緣，所幸透過持續的專業陪伴、協助就醫、銜接社會資源，才重新找回相互依靠活下去的勇氣與力量。

此外，諾華慈善委員會自2020年與聯合勸募協會合作，發掘用心照顧弱勢與支持急難救助的優質中小型社福單位，透過聯勸的專業集結社會資源，將資源合理分配給需要的社會福利團體，並透過聯勸的督導與輔導確保專案進度，讓捐款效益最大化。

聯合勸募常務理事陳永清表示，近年來詐騙事件頻傳，使得社會大眾對捐款更加謹慎，也讓許多慈善團體在募款上面臨更大挑戰；此時，企業穩定而長期的支持，成為社福單位能夠無後顧之憂、專注照顧弱勢的重要後盾。