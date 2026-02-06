聽新聞
0:00 / 0:00

觀光火車「山嵐號」台南出發 開進西部嘉南平原

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台鐵觀光列車「山嵐號」（圖）推出新路線台南至彰化，列車上可亨受精緻美食 。記者吳淑玲／攝影
台鐵觀光列車「山嵐號」（圖）推出新路線台南至彰化，列車上可亨受精緻美食 。記者吳淑玲／攝影

台鐵觀光列車山嵐號」推出全新路線，首度串聯台南至彰化，四月三日啟程，也呼應台南美食之都形象，與五星級飯店業者合作菜色，能在列車上品嘗紅蟳米糕、酒家菜等。南市府表示，有望讓搭乘的旅客在台南住宿，提高城市旅遊吸引力。

台鐵表示，山嵐號與雄獅旅行社合作，去年四月投入花東線營運，累積搭乘近兩萬人次，全新路線以原山巒霧氣為靈感的設計概念，延伸至山與平原交會的嘉南地景，列車沿途停靠嘉縣大林鎮、彰化二水鄉等鄉鎮，旅客可參觀大林百年老屋「雪香亭」，也能走訪二水首座西醫院鄭鼎宅，體驗嘉南平原的人文風貌。

昨天在台南車站宣傳山嵐號新路線，展示菜色，台鐵指出，雄獅和台南晶英酒店合作，將府城的味道帶上列車；去程餐點「太子盛」還原裕仁皇太子來台時所享用的酒家菜，回程餐點「阿舍饗」則以府城仕紳飲食文化為主軸，都選用在地食材，不僅能品嘗台南特有的糖漬西瓜綿，連經典的紅蟳米糕也能在車上享用。

南市觀旅局專委丁玲俐說，旅客為搭乘山嵐號，會提早一至兩天抵達台南市住宿，之前推台東、枋山行程，也是很多人為了搭火車會先到屏東或台東住宿，而從彰化出發的旅客，也會留在台南玩，觀光列車套裝行程有助提高台南城市旅遊吸引力。立委林俊憲說，短程觀光列車多半集中在濱海或東部，唯獨少了西部，因此請台鐵規畫一條從台南出發的觀光列車，期待台南路線讓觀光列車成為國內旅遊的新風潮。

台鐵觀光列車「山嵐號」推出新路線台南至彰化，列車上可亨受精緻美食（圖） 。記者吳淑玲／攝影
台鐵觀光列車「山嵐號」推出新路線台南至彰化，列車上可亨受精緻美食（圖） 。記者吳淑玲／攝影

觀光列車 山嵐號 晶英酒店 林俊憲
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

彰化員林市改制10年 公布員林燈會主題「萬歲皇朝・駕馬迎春」

年節大掃除清一波 彰化環保局募集可用家電、文具、書籍

影／台鐵山嵐號首跨西部「台南至彰化」新路線 府城手路菜上列車

彰化中興莊工程延宕錯失春節商機 議員批縣府行政效率低落

相關新聞

我的經驗／不是老人專利… 研究防跌的我也跌倒了

「跌倒，不是只有老人才會發生。」這不是討拍文，尤其台灣已邁入超高齡社會，提醒大家要注意預防跌倒。因為跌倒，可能發生在任何...

換照後交安問題仍在 學者籲優化公共運輸

高齡換照新制五月上路，不少銀髮族為了保有駕照，近期搶做白內障手術。消基會交委會召集人李克聰直言，這凸顯了部分地區公共運輸...

老盟挺老人移動權 批換照年齡下修是「年齡歧視」

根據交通部道安會統計，去年截至十月底止，高齡者無照駕駛導致的交通死亡人數有一三一人，高齡者機車騎士自撞也有一○三人，儘管...

「一卡詞就被疑失智」 換照健檢壓力山大

高齡者換駕照困擾多，彰化縣芳苑鄉八十歲林姓老翁說，申請換駕照，到醫院測驗身體狀況，被要求說出地址，一下子說不出來就被懷疑...

觀光火車「山嵐號」台南出發 開進西部嘉南平原

台鐵觀光列車「山嵐號」推出全新路線，首度串聯台南至彰化，四月三日啟程，也呼應台南美食之都形象，與五星級飯店業者合作菜色，...

開白內障有風險 醫師：手術不等於能通過換照

隨著高齡駕駛人換照需求增加，傳出有長者為了保有駕照，搶做白內障手術改善視力。對此，台灣白內障及光屈手術醫學會理事長、基隆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。