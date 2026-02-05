快訊

講不聽？40歲心肌梗塞在家猝死 醫揭唯一共同點：就像行人闖紅燈

聯合新聞網／ 綜合報導
心肌梗塞示意圖。圖／Ingimage
農曆春節將至，許多人都會與家人聚餐，但對於三高族群（高血壓、高血糖、高血脂）而言，則需特別注意自身健康問題。心臟內科醫師陳冠任在臉書上透露，有幾位高血脂患者的壞膽固醇（LDL）指數居高不下，而這些人的共同點都是「不想吃藥」。

陳冠任醫師透露，近日有4、5位高血脂患者因為沒有規律用藥，使壞膽固醇指數降不下來，有人因為感覺自己身體已恢復健康便自行停藥，有人則是偷偷減少劑量，甚至有病患堅信可以靠運動、飲食控制指數，已經兩年未服藥，「唯一的共同點就是『膽固醇高但不想吃藥』」。

陳冠任醫師表示，自己以前遇到類似情況都會對患者感到生氣，現在則選擇改用另一種方式勸說，直言「低密度膽固醇高就像行人闖紅燈過馬路一樣」。他解釋，或許不是每次闖紅燈都會出事，但也有人只闖一次紅燈就喪命，闖紅燈總歸是一件危險的事情，低密度膽固醇高也是相同道理，可能有些人一輩子都不會有事，「但也有人四十歲就心肌梗塞死在家裡」。

陳冠任醫師坦言，如果自己身邊親朋好友有高血脂，他一定會強烈建議對方好好控制，若一旦發生悲劇恐怕就後悔莫及。

據衛生福利部官網指出，國人高血脂盛行率達3成，想掌握血脂健康，可以靠4大招，「定期健康檢查掌握血脂狀況、上科學算病館了解風險、改善生活型態和戒菸改善血脂異常」。平時透過健康檢查掌握數值，並了解可能風險，藉此及早改善生活型態，來預防心血管疾病的發生。

膽固醇 醫師 心血管疾病 高血壓 心肌梗塞 健康檢查
