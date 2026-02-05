快訊

多人腹瀉發燒…台中市區新開壽喜燒餐廳傳食物中毒 市府稽查後勒令停業

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市食安處今前往採集相關檢體並勒令暫停營業，另發現多項缺失，限期改善。圖／台中市政府提供
台中市食安處今前往採集相關檢體並勒令暫停營業，另發現多項缺失，限期改善。圖／台中市政府提供

台中市西區一家新開的日式壽喜燒餐廳傳出疑似食品中毒，有多人吃過該店食物後出現腹瀉、發燒等症狀。台中市食安處今表示，已前往採集相關檢體並勒令暫停營業，另發現多項缺失，限期改善。

有民眾在網路社群發文，指2月1日晚間8時與友人到壽喜燒店用餐，返家後與友人陸續出現腹瀉、發燒症狀，後來就醫治療。

食安處指出，獲報後立即啟動調查，並採集食品及環境檢體送驗，要求業者今起暫停營業。後續如檢體檢出病原菌，將處業者6萬元以上、2億元以下罰鍰。若人體與食品檢體檢出相同病原菌，將移送司法機關偵辦。

食安處說，稽查中查獲餐廳有個人物品未專區放置、未出示病媒消毒紀錄及廚餘處理廠商資訊、食品添加物未妥善管理等缺失，已要求業者限期改善，屆期未改正可裁處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

對於店家供應生食蛋品是否與食品中毒有關，食安處說，已採集食品及環境檢體送驗，結果預計約兩周出爐。為避免食安風險擴大，已要求業者今日起暫停營業，並會持續關懷追蹤患者健康狀況，提供必要協助。

台中市西區一家新開的日式壽喜燒餐廳傳出疑似食品中毒，有多人吃過該店食物後出現腹瀉、發燒等症狀。圖／取自Threads𝙕𝙤𝙯𝙤
台中市西區一家新開的日式壽喜燒餐廳傳出疑似食品中毒，有多人吃過該店食物後出現腹瀉、發燒等症狀。圖／取自Threads𝙕𝙤𝙯𝙤
