快訊

身價8億人瑞閃婚…戶政、證人、看護超可惡？ 律師：想翻案「門檻極高」

坐擁財富仍無奈？馬斯克身價逾8千億美元竟嘆「錢買不到幸福」 網敲碗發錢

「豆腐媽媽」爆替身墜樓意外！家屬「17天沒見爸」 民視回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

捷運車廂驚見「老鼠入侵」 北捷今晚緊急全線列車消毒

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民眾爆料，早在1月23日就拍到小老鼠入侵北捷車廂。北捷回應，過往案例老鼠都是從站外進入車站，目前加強清潔消毒，今天晚間也會消毒全線列車。示意圖。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
民眾爆料，早在1月23日就拍到小老鼠入侵北捷車廂。北捷回應，過往案例老鼠都是從站外進入車站，目前加強清潔消毒，今天晚間也會消毒全線列車。示意圖。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

台北市日前出現睽違26年來首例漢他病毒死亡病例，不料，民眾在社群平台發文指，其實在1月23日就有拍到小老鼠北捷車廂內。對此，北捷回應，過往案例老鼠都是從站外進入車站，目前加強清潔消毒，今天晚間也會消毒全線列車。

從民眾拍下的照片可見，一隻小老鼠在列車車門與滅火器間奔逃，發文民眾表示，照片時間點在1月23日，列車為南京復興到松江南京區段間。

北捷表示，1月23日松山新店線列車出現老鼠一事，捷運車站及車廂均嚴格禁止飲食，環境不具備老鼠生存條件，過去幾件案例，經查老鼠從站外進入車站。

北捷說，會持續加強「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，依排程清潔車站與列車、每日清運垃圾，並委請專業廠商每月布設捕滅設備與執行環境消毒；站務人員也會定期檢視牆面孔洞，阻絕外部鼠源。

針對站內販賣店，維持營業範圍整潔、每日清運廢棄物，食品必須妥善密封保存，開放式櫃位閉店後也須全面清空食品。

另外，因應漢他病毒防疫需求，2月1日起陸續完成大安區相關車站環境消毒，包含大安站、大安森林公園站、信義安和站、科技大樓站、六張犁站、公館站、古亭站、忠孝新生站、忠孝復興站、忠孝敦化站及國父紀念館站。今晚也將啟動全路線列車清潔消毒作業。

老鼠 北捷 漢他病毒
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

他在北捷殺人影片留言「做了我想做的」 成留言犯恐嚇公眾罪第一人

南港交通再升級 基隆捷運設站可轉乘台鐵、高鐵和北捷

可怕原住戶！日本旅客赫見飯店冷氣機驚見老鼠 台南市府急出手

台北人也不知道！北車竟有秘密基地 北捷員工開箱：能量回血

相關新聞

捷運車廂驚見「老鼠入侵」 北捷今晚緊急全線列車消毒

台北市日前出現睽違26年來首例漢他病毒死亡病例，不料，民眾在社群平台發文指，其實在1月23日就有拍到小老鼠在北捷車廂內。...

好天氣沒了！明起轉濕涼 寒流7日發威凍3天恐跌破9度

氣象署表示，明天水氣多、轉濕涼；7至9日清晨受寒流影響，7日從早到晚一路降溫，這波寒流最冷時間點在8日晚至9日晨，台南以...

摩斯漢堡雞塊赫見「大根黑毛」民眾嚇壞 業者：嚴正檢討改進

知名連鎖速食店爆發食安疑慮，高雄市一名消費者前往摩斯漢堡用餐，準備享受炸雞塊時，赫然發現雞塊上頭竟然「長毛」，疑為廚房菜...

中年男天天換三次內褲…失禁竟不是膀胱問題 尿從肛門滲出

一名40多歲男子近來出現輕微失禁情形，每天需更換內褲多次，起初不以為意，直到太太察覺異狀，堅持陪同就醫，才發現問題並不單純。外科醫師陳榮堅檢查後指出，患者失禁的真正原因，是膀胱與大腸之間形成瘻管（肛門直腸內部與肛門周圍皮膚之間，形成一條不正常的異常通道），導致尿液在膀胱充滿時流入大腸，並從肛門滲出。

可怕原住戶！日本旅客赫見飯店冷氣機驚見老鼠 台南市府急出手

日本旅客在台南市某旅宿住宿，在社群反映客房空調設備內疑似出現老鼠，市府觀光旅遊局高度重視，於第一時間即主動聯繫業者查明狀...

吃頓尾牙就不適？陳宗彥腦溢血仍未脫險 醫揭「三大凶手」恐釀禍

吃一頓尾牙、忘年會或春酒突發身體不適，甚至潛藏腦溢血危機，醫師解釋是美味鈉離子、大餐配酒精及餐後交感神經波動，如聊天激動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。