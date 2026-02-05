捷運車廂驚見「老鼠入侵」 北捷今晚緊急全線列車消毒

台北市日前出現睽違26年來首例漢他病毒死亡病例，不料，民眾在社群平台發文指，其實在1月23日就有拍到小老鼠在北捷車廂內。對此，北捷回應，過往案例老鼠都是從站外進入車站，目前加強清潔消毒，今天晚間也會消毒全線列車。

從民眾拍下的照片可見，一隻小老鼠在列車車門與滅火器間奔逃，發文民眾表示，照片時間點在1月23日，列車為南京復興到松江南京區段間。

北捷表示，1月23日松山新店線列車出現老鼠一事，捷運車站及車廂均嚴格禁止飲食，環境不具備老鼠生存條件，過去幾件案例，經查老鼠從站外進入車站。

北捷說，會持續加強「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，依排程清潔車站與列車、每日清運垃圾，並委請專業廠商每月布設捕滅設備與執行環境消毒；站務人員也會定期檢視牆面孔洞，阻絕外部鼠源。

針對站內販賣店，維持營業範圍整潔、每日清運廢棄物，食品必須妥善密封保存，開放式櫃位閉店後也須全面清空食品。

另外，因應漢他病毒防疫需求，2月1日起陸續完成大安區相關車站環境消毒，包含大安站、大安森林公園站、信義安和站、科技大樓站、六張犁站、公館站、古亭站、忠孝新生站、忠孝復興站、忠孝敦化站及國父紀念館站。今晚也將啟動全路線列車清潔消毒作業。