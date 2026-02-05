一連串疏失…七堵調車事故1人慘遭列車夾擊 台鐵調查出爐

快訊

中央社／ 台北5日電
台鐵七堵機務段昨（4）日發生調車工作業時不慎遭列車輕微夾傷，所幸僅輕微擦傷。聯合報記者游明煌／翻攝
台鐵七堵機務段昨天發生調車工作業時不慎遭列車輕微夾傷，所幸僅輕微擦傷。台鐵公司今天表示，已完成內部調查，將加強對員工宣導、強化調車作業標準作業程序訓練，並公布懲處結果。

台鐵七堵機務段昨天下午進行調車作業，1名調車人員不慎遭列車輕微夾傷事件，發生後立即送醫，經診斷後僅輕微擦傷，已返家休養。

台鐵已完成這起職業災害事故檢討，除了直接原因為火車聯掛中輕微撞擊頭部，導致人員受傷外，初判還有3大間接原因。

首先為調車人員未到齊，依七堵機務段調車人員工作分配，執行調車作業時應有2名調車工共同執行，此案僅有1名調車工到場即開始調車作業。

其次為未依調車SOP執行，受傷的調車人員誤判車輛已停車，因此開始拆解BP管，未注意車輛實際上為慢速移動，因此遭撞擊。

第三，號誌工站立位置不對，依規定人員應站在外側引導車輛連掛後再行做車下BP風管拆解作業，而不是車輛運行中人站在路線內作業。

台鐵透過文字訊息表示，已完成內部調查，並以此案例加強對員工宣導、強化調車作業標準作業程序訓練，以避免類似情形再次發生。

至於相關人員疏失懲處，台鐵表示，號誌工未落實調車作業連繫規定，記過1次；調車司機未落實調車作業中運轉規定，申誡2次；運轉組長直接管理主管因督導不週，申誡2次；運轉副段長總運轉管理因督導不週，申誡1次；段長對於轄內人員因督導不週，申誡1次。

台鐵 SOP
