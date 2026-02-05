雇主延遲通報 去年重大職災死亡增至259人

勞動部日前公布2025年全國重大職業災害死亡人數統計，原公布死亡人數為251人，今上修為259人，較2024年降低9.8%。

勞動部上月15日公布去年重大職業災害死亡251人，今再新增8人。職安署副署長萬榮富解釋，主要是有雇主延遲通報、等待法醫鑑定，以及進一步調查釐清罹災者身分等。

他指出，8人裡有3人是因事業單位未通報或延遲通報，其中1案是去年通報受傷、今年死亡，以罹災時間納入去年數據。另3人則是經法醫解剖鑑定、取得屍體相驗證明書，確認死亡原因與工作具關聯性而計入；2人經進一步調查釐清罹災者身分或災害發生與工作相關，才確認屬重大職業災害。

萬榮富指出，針對延遲通報雇主後續將開罰，也提醒雇主務必落實職災通報，職安法已加重未通報或延遲通報的處分，從新台幣3萬元至30萬元提高至5萬元至300萬元，雇主務必配合。

更新數據後，2025年重大職災案件數最多仍為台中市39人，其次為新北市及桃園市各32人、台北市20人。與2024年相較，台北市新增9人最多，其次為嘉義縣、雲林縣各增3人。

勞動部說明，職業災害統計均依既有通報、檢查及認定程序辦理，相關數據隨案件審認進度均可能會有變動，須配合更新。另為強化事業單位職災通報責任，依去年12月修正公布的職業安全衛生法規定，將加重未通報或延遲通報處分，罰鍰由3萬元至30萬元提高至5萬元至300萬元。未來各季統計資料，並將定期於該季結束後一個月於職安署網站公布。