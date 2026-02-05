摩斯漢堡雞塊赫見「大根黑毛」民眾嚇壞 業者：嚴正檢討改進

知名連鎖速食店爆發食安疑慮，高雄市一名消費者前往摩斯漢堡用餐，準備享受炸雞塊時，赫然發現雞塊上頭竟然「長毛」，疑為廚房菜瓜布遺留殘骸，嚇到胃口全無，不敢吃下肚。高市衛生局派員稽查後表示，店內販售雞塊是上游廠商提供的半成品，開封後油炸，今日隨機拆封抽檢雞塊未有異物，貯存及作業環境符合GHP規定。

高雄一名消費者前往摩斯漢堡楠梓分店用餐，意外發現雞塊「長毛」，驚嚇之餘上網發文抱怨。其他網友判斷，圖片內的雞塊上方的異物，疑似一小塊菜瓜布纖維，應該不是雞毛。

摩斯漢堡回應，安全與健康是摩斯漢堡堅持的品質，單店的作業流程會嚴正檢討改進，相關單位已深入調查確認中。

高市衛生局表示，獲報後立即派員至現場，業者表示未接獲消費者反映，不確定問題雞塊是否為店內供應。此外，現場販售的雞塊是上游廠商提供之完整包裝半成品，開封後進行油炸，隨機拆封抽檢雞塊，內外均未有異物。

衛生局強調，基於源頭管理，將移請來源商所在地之衛生局續辦，以維護民眾食的安全。