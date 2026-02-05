快訊

多人腹瀉發燒…台中市日式餐廳疑爆食品中毒 市府勒令停業

馬如龍愛子猝逝主因「心因性猝死」！女兒黃詠淇忍滅頂之痛悲痛證實

懷胎9月孕婦騎車返家摔車亡一屍兩命 老父及丈夫悲慟抵殯儀館

聽新聞
0:00 / 0:00

摩斯漢堡雞塊赫見「大根黑毛」民眾嚇壞 業者：嚴正檢討改進

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
一名消費者前往知名漢堡連鎖店用餐，竟在炸雞塊上面發現一小搓疑似清潔刷具所遺留的纖維異物，見狀胃口全無。圖／民眾提供
一名消費者前往知名漢堡連鎖店用餐，竟在炸雞塊上面發現一小搓疑似清潔刷具所遺留的纖維異物，見狀胃口全無。圖／民眾提供

知名連鎖速食店爆發食安疑慮，高雄市一名消費者前往摩斯漢堡用餐，準備享受炸雞塊時，赫然發現雞塊上頭竟然「長毛」，疑為廚房菜瓜布遺留殘骸，嚇到胃口全無，不敢吃下肚。高市衛生局派員稽查後表示，店內販售雞塊是上游廠商提供的半成品，開封後油炸，今日隨機拆封抽檢雞塊未有異物，貯存及作業環境符合GHP規定。

高雄一名消費者前往摩斯漢堡楠梓分店用餐，意外發現雞塊「長毛」，驚嚇之餘上網發文抱怨。其他網友判斷，圖片內的雞塊上方的異物，疑似一小塊菜瓜布纖維，應該不是雞毛。

摩斯漢堡回應，安全與健康是摩斯漢堡堅持的品質，單店的作業流程會嚴正檢討改進，相關單位已深入調查確認中。

高市衛生局表示，獲報後立即派員至現場，業者表示未接獲消費者反映，不確定問題雞塊是否為店內供應。此外，現場販售的雞塊是上游廠商提供之完整包裝半成品，開封後進行油炸，隨機拆封抽檢雞塊，內外均未有異物。

衛生局強調，基於源頭管理，將移請來源商所在地之衛生局續辦，以維護民眾食的安全。

高市衛生局獲報後派員前往速食店稽查，今日隨機拆封抽檢的雞塊未出現異物。圖／高市衛生局提供
高市衛生局獲報後派員前往速食店稽查，今日隨機拆封抽檢的雞塊未出現異物。圖／高市衛生局提供

摩斯漢堡 衛生局 消費者
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

超人力霸王降臨高雄 青年局推「OH!霸賞」活動…消費可抽台日來回機票

高雄冬日遊樂園7日登場 百貨飯店優惠搶春節商機

高雄冬日遊樂園 市府推聯名海上巴士與航班

高雄通緝男逃捕指揮代駕撞警車 麻吉護友推警連同代駕被法辦

相關新聞

好天氣沒了！明起轉濕涼 寒流7日發威凍3天恐跌破9度

氣象署表示，明天水氣多、轉濕涼；7至9日清晨受寒流影響，7日從早到晚一路降溫，這波寒流最冷時間點在8日晚至9日晨，台南以...

可怕原住戶！日本旅客赫見飯店冷氣機驚見老鼠 台南市府急出手

日本旅客在台南市某旅宿住宿，在社群反映客房空調設備內疑似出現老鼠，市府觀光旅遊局高度重視，於第一時間即主動聯繫業者查明狀...

吃頓尾牙就不適？陳宗彥腦溢血仍未脫險 醫揭「三大凶手」恐釀禍

吃一頓尾牙、忘年會或春酒突發身體不適，甚至潛藏腦溢血危機，醫師解釋是美味鈉離子、大餐配酒精及餐後交感神經波動，如聊天激動...

摩斯漢堡雞塊赫見「大根黑毛」民眾嚇壞 業者：嚴正檢討改進

知名連鎖速食店爆發食安疑慮，高雄市一名消費者前往摩斯漢堡用餐，準備享受炸雞塊時，赫然發現雞塊上頭竟然「長毛」，疑為廚房菜...

中年男天天換三次內褲…失禁竟不是膀胱問題 尿從肛門滲出

一名40多歲男子近來出現輕微失禁情形，每天需更換內褲多次，起初不以為意，直到太太察覺異狀，堅持陪同就醫，才發現問題並不單純。外科醫師陳榮堅檢查後指出，患者失禁的真正原因，是膀胱與大腸之間形成瘻管（肛門直腸內部與肛門周圍皮膚之間，形成一條不正常的異常通道），導致尿液在膀胱充滿時流入大腸，並從肛門滲出。

吃飽想睡不只是「暈碳」！醫師：2成分也會讓飽睏找上門

吃飽就想睡，不少人自嘲「暈碳」，但其實不只是碳水惹的禍。醫師指出，高升糖食物容易使血糖快速波動，嗜睡程度更明顯；不過，餐後犯睏與一餐總熱量也密切相關，不論高脂肪或高蛋白餐點，只要熱量高，也可能出現「飽

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。