好天氣沒了！明起轉濕涼 寒流7日發威凍3天恐跌破9度

中央社／ 台北5日電
氣象署表示，7至9日清晨受寒流影響，這波寒流最冷時間點在8日晚至9日晨，台南以北平地低溫下探攝氏9度，北部、宜蘭1500公尺山區有望降雪。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
氣象署表示，7至9日清晨受寒流影響，這波寒流最冷時間點在8日晚至9日晨，台南以北平地低溫下探攝氏9度，北部、宜蘭1500公尺山區有望降雪。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

氣象署表示，明天水氣多、轉濕涼；7至9日清晨受寒流影響，7日從早到晚一路降溫，這波寒流最冷時間點在8日晚至9日晨，台南以北平地低溫下探攝氏9度，北部、宜蘭1500公尺山區有望降雪。

中央氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，明天鋒面通過，除中南部平地外，其他各地轉為有短暫雨天氣；7日寒流南下，水氣仍偏多，北部、宜蘭易有短暫雨，東半部、中南部山區為局部短暫雨。

賴欣國說，8日起水氣減少，桃園以北、東半部、恆春半島有零星降雨；9日、10日水氣更少，以東半部、恆春半島有零星短暫雨為主；預估11日又有一波東北季風或大陸冷氣團南下，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

氣溫方面，賴欣國指出，明天因為水氣增多，白天高溫較今天略降；7日寒流南下，由北而南逐漸轉冷、從早到晚降溫，北部清晨氣溫最高約16度，接著一路降至晚間約12度，整天濕冷。

賴欣國說，7日晚至8日若溫度及水氣能配合，北部、宜蘭約1500公尺，中部、東部約2500公尺山區有望降雪，須留意路面結冰情形。

賴欣國表示，8日起水氣減少、逐漸轉乾冷，北部平地白天高溫約12度、晚間約10度；中部高溫15、16度，南部約18度；最冷時間點是在8日晚間至9日清晨，台南以北、宜蘭普遍低溫9至11度，局部地區恐再低一些。

賴欣國提到，9日白天起寒流稍減弱，北部高溫約14、15度，中南部約18至20度；10日再進一步回升；11日起下一波冷空氣南下，北台灣高溫略降至17、18度，中南部變化不大，預估這波冷空氣持續影響至13、14日。

賴欣國說，目前資料顯示小年夜（15日）可能還有一波偏弱冷空氣南下，但不確定性高，須再觀察。

賴欣國提醒，明天金門、馬祖及清晨中部以北地區易有局部霧或低雲，影響能見度；6日東南部沿海、恆春半島易有長浪，7、8日長浪範圍擴大為基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島。

高溫 寒流 恆春 低溫 氣象署
