春節國外旅遊看醫生不驚慌 健保署教你申請「自墊醫療費」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部健保署提醒，可於門、急診治療當日或出院日起算6個月內，申請自墊醫療費用核退，減輕醫療負擔。本報資料照
春節連假期間至海外旅遊，萬一發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩，必須立即在當地院所就醫，衛福部健保署提醒，可於門、急診治療當日或出院日起算6個月內，申請自墊醫療費用核退，減輕醫療負擔。

今年春節連假共9天，不少民眾總會趁機出國旅遊放鬆，但總是難免會遇到一些突發狀況。依全民健康保險法規定，於保險有效期間，在台灣地區外發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩，須立即在當地院所就醫者，得於門、急診治療當日或出院之日起6個月內，檢附全民健康保險自墊醫療費用核退申請書及相關資料，親送或委託親友至投保單位所在地健保署分區業務組臨櫃辦理，亦可透過郵寄至上述指定地點，申請自墊醫療費用核退。

健保署表示，對於國外醫療費用核退金額標準採審查後「核實」給付原則，惟申請費用若高於健保署每季公告急診每人次、門診每人次、住院每人日上限者，則不予給付。

有關每季上限金額，請至健保署全球資訊網首頁/健保服務/健保醫療費用/就醫費用與退費/自墊醫療費用核退/在國外或大陸地區自墊醫療費用核退上限查詢。

民眾亦可視個人需求，自行添購海外突發疾病醫療險，獲得更完善保障。若有其他問題，請洽健保諮詢服務專線0800-030-598查詢。

健保署 保險 出國旅遊 給付 春節 衛福部
相關新聞

好天氣沒了！明起轉濕涼 寒流7日發威凍3天恐跌破9度

氣象署表示，明天水氣多、轉濕涼；7至9日清晨受寒流影響，7日從早到晚一路降溫，這波寒流最冷時間點在8日晚至9日晨，台南以...

可怕原住戶！日本旅客赫見飯店冷氣機驚見老鼠 台南市府急出手

日本旅客在台南市某旅宿住宿，在社群反映客房空調設備內疑似出現老鼠，市府觀光旅遊局高度重視，於第一時間即主動聯繫業者查明狀...

吃頓尾牙就不適？陳宗彥腦溢血仍未脫險 醫揭「三大凶手」恐釀禍

吃一頓尾牙、忘年會或春酒突發身體不適，甚至潛藏腦溢血危機，醫師解釋是美味鈉離子、大餐配酒精及餐後交感神經波動，如聊天激動...

摩斯漢堡雞塊赫見「大根黑毛」民眾嚇壞 業者：嚴正檢討改進

知名連鎖速食店爆發食安疑慮，高雄市一名消費者前往摩斯漢堡用餐，準備享受炸雞塊時，赫然發現雞塊上頭竟然「長毛」，疑為廚房菜...

中年男天天換三次內褲…失禁竟不是膀胱問題 尿從肛門滲出

一名40多歲男子近來出現輕微失禁情形，每天需更換內褲多次，起初不以為意，直到太太察覺異狀，堅持陪同就醫，才發現問題並不單純。外科醫師陳榮堅檢查後指出，患者失禁的真正原因，是膀胱與大腸之間形成瘻管（肛門直腸內部與肛門周圍皮膚之間，形成一條不正常的異常通道），導致尿液在膀胱充滿時流入大腸，並從肛門滲出。

吃飽想睡不只是「暈碳」！醫師：2成分也會讓飽睏找上門

吃飽就想睡，不少人自嘲「暈碳」，但其實不只是碳水惹的禍。醫師指出，高升糖食物容易使血糖快速波動，嗜睡程度更明顯；不過，餐後犯睏與一餐總熱量也密切相關，不論高脂肪或高蛋白餐點，只要熱量高，也可能出現「飽

