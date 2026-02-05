大幅縮短住院天數、復發率 國泰「復發性疝氣治療整合計畫」獲金獎

俗稱「脫腸」的疝氣，是一種常見疾病，無法自行痊癒或靠藥物治療，唯一有效方式為手術，術後仍有可能復發，但機率不高。國泰醫院以「復發性疝氣治療整合計畫」有效降低復發性疝氣再復發率，大幅提升病人安全與照護品質，榮獲第26屆NHQA國家醫療品質獎競賽的傑出醫療類金獎。

國泰醫院院長簡志誠表示，醫療團隊再創佳績，以臨床醫療創新與制度化品質改善成果，榮獲傑出醫療類及主題類2項金獎、系統類卓越中心、NHQA主題類持續品質改善20年獎等16項獎項肯定，充分展現醫院在推動醫療品質、導入智慧科技與提升護理環境的卓越成果。

國泰醫院以「復發性疝氣治療整合計畫」榮獲傑出醫療類金獎，計畫內容整合外科、麻醉、護理及資訊等跨科團隊，導入微創手術、機器手臂輔助手術與3D影像重建技術，並建立標準化臨床路徑與即時資訊平台。

成果顯示，原發性疝氣手術復發率僅0.4%，復發性疝氣手術再復發率為3.06%，均優於國際平均水準。傷口感染率僅0.13%，平均住院天數縮短至2至3天，大幅提升病人安全與照護品質。醫院亦參與「台灣疝氣醫學會」的成立，累計舉辦80場示範手術，培訓超過400位醫師，成為國內疝氣治療與人才培育的重要推手。

另外，國泰以「運用精實手法降低護理人員交班時間」專案榮獲主題類金獎肯定。專案聚焦護理人員交班流程，結合精實管理理念與生成式AI工具，解決交班耗時及延遲下班等問題。專案推動後，有效縮短病房交班時間，亦以AI輔助新病人住院摘要撰寫時間由20分鐘縮短至5分鐘，正確率達100%，使用率超過95%。

其他獲獎主題包括優化新生兒加護病房早產兒發展性照護、提升潛伏結核感染篩檢率、AI優化腫瘤標記、藥學教育數位實踐、內視鏡語音AI、放射師AI教育訓練、ERAS APP、聖露西亞慢性病照護、AI敗血症診療、心導管室低碳醫療實踐等，分別榮獲智慧醫療類、主題改善類及淨零醫療類等獎項肯定。