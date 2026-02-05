陳武康舞作「野台羅摩」 比利時列日劇院演出

延續2025年於德國威瑪藝術節（Kunstfest Weimar）歐洲首演的亮眼表現，台灣驫舞劇場藝術總監暨編舞家陳武康「野台羅摩」受邀比利時列日劇院演出，觀眾回響熱烈。

陳武康接受中央社記者訪問時表示，這個版本是在多次巡演與觀眾交流中慢慢形塑而成，「我們不斷調整，也希望更貼近非亞洲地區的觀眾，讓大家能深刻地感受作品整體敘事所帶來的氛圍。」

陳武康說，因為演出段落的設計，現場開放觀眾在適當的時刻提出問題，「雖然一開始大家都比較害羞，但慢慢地開始有人願意舉手發問，這樣跟觀眾逐漸建立起來的互動感，我非常喜歡。」

舞作「野台羅摩」由陳武康與泰國傳統舞蹈大師皮歇・克朗淳（Pichet Klunchun）共創，2月4日至2月5日受邀列日劇院（Théâtre de Liège）主辦的比利時Festival Pays de Danses 藝術節演出。

「野台羅摩」是陳武康與皮歇・克朗淳以深刻影響東南亞文化的史詩「羅摩衍那」為創作起點；2017年至2019年間，兩人走訪泰國、柬埔寨、緬甸與印尼4國，進行長時間的田野調查與拜師學習，深入研究史詩中不同角色的舞蹈語彙與文化脈絡，作品結合舞蹈、影像與電子音樂，彷彿流動的記憶檔案。

「野台羅摩」於2023年在國家兩廳院秋天藝術節首演；2025年受邀成為德國威瑪藝術節「台灣焦點」節目之一。

不少歐洲觀眾表示舞台上逐步呈現故事分享、田調紀錄影片與編舞家的肢體表現，素材傳統多元，這些元素雖分散於演出的不同段落中，但透過結構性的安排與細緻鋪陳，觀眾仍能在觀賞過程中逐步理解作品欲傳達的內容與脈絡。

根據驫舞劇場發布的新聞資料，比利時Festival Paysde Danses藝術節邁入第11屆，多年來持續匯聚來自世界各地的專業舞團，深受舞蹈界關注。今年藝術節聚焦於「遺產與疆域（Heritage and Territories）」主題，也與「野台羅摩」作品脈絡呼應。