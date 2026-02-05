快訊

可怕原住戶！日本旅客赫見飯店冷氣機驚見老鼠 台南市府急出手

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局與觀旅局聯合至旅宿稽查環境與進行輔導。圖／台南市觀旅局提供
日本旅客在台南市某旅宿住宿，在社群反映客房空調設備內疑似出現老鼠，市府觀光旅遊局高度重視，於第一時間即主動聯繫業者查明狀況，並同步會同衛生局前往進行旅宿環境衛生稽查，以確保旅客住宿安全與衛生品質。

觀旅局表示，該旅宿業者已立即啟動應變處理機制，除針對相關客房及周邊區域進行全面性環境清潔與消毒作業外，也加強館內各樓層公共空間與設備設施之檢視，並委請專業病媒防治廠商進行加強防治處理，避免類似情形再次發生，務求提供旅客安心、衛生的住宿環境。

觀旅局說明，市府長期以來皆持續辦理旅宿業定期與不定期聯合稽查作業，稽查項目涵蓋環境衛生、消防安全及營運管理等面向，以維護旅客權益。業者平時亦依「台南市營業衛生管理自治條例」辦理，每月皆有固定安排環境清潔及消毒作業，並留有相關紀錄可供查驗。

針對此次個案，觀旅局與衛生局已要求業者提出改善說明及後續防治強化措施，並將持續追蹤改善情形，必要時將再度進行複查，以確保各項環境衛生管理確實落實。市府也再次呼籲本市旅宿業者應加強設施設備巡檢與環境管理，落實病媒防治工作，提升整體住宿品質。

觀旅局強調，保障旅客住宿安全與消費權益為市府重要責任，未來將持續強化查核機制與輔導作為，維持本市優質、友善且安全的觀光住宿環境。

