蘇家榆克服全盲學紫微 公益聯盟助身障創多元職涯

中央社／ 台北5日電

紫微諮詢師蘇家榆因早產導致全盲，在民團支持下，學習紫微斗數，發展獨特諮詢風格，台灣公益聯盟今年成立紫微斗數與子平八字線上諮詢平台，協助身障職人專業技能創造多元收入。

今年26歲蘇家榆擁有心理諮商背景，擔任按摩師工作1年，因工作需高體力負荷，加上一年一聘的行業特性，她力拚爭取身障職人多元收入，加入台灣公益聯盟全人發展學院，將「統計學」般的命理知識與「心理同理心」結合，克服閱讀障礙，將複雜命盤刻進腦海。

「未來我希望能透過紫微斗數，像心理諮商一樣陪伴大家度過人生難關」，家榆分享，按摩是結合筋絡知識與勞力，命理諮詢未來薪資可望成長50%。台灣公益聯盟預計今年成立專屬紫微斗數、子平八字諮詢平台，協助身障職人線上學習算命，目標月收入可達5萬元以上。

今年65歲已退休的莊美娟，患有先天髖關節疾病，從小以輪椅代步，沒有繪畫工作背景的她，過去擔任行政文書工作，參與公益聯盟身障者專屬「AI生成短影音課程」，找到了新世界，大幅提升繪畫專業能力，正準備到香港參加國際藝術展，展開完全不同的藝術創作人生。

台灣公益聯盟創辦人鄭龍水表示，台灣公益聯盟今年迎來創立10週年的重要里程碑，下一個10年核心目標是「賦能」。今年將重點推動身障弱勢者的個人IP建構計畫，協助身障朋友除了按摩師以外，也能擁有專業紫微諮詢師與AI創作者等工作選項。

台灣公益聯盟過去1年累計協助1500名視障者自立，今年起提出創新計畫，「我們不只給麵包」，鄭龍水說，將推出AI數位職人課程，優先開設身障紫微諮詢師線上平台，協助身障弱勢者線上學習紫微斗數，擁有命理師等不同職涯選項，成為數位時代的專業職人。

身障者 公益 職人
