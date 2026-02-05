快訊

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

17歲少年狠轟茶行20多槍 剛理髮、穿短褲投案「長槍是已故父親的」

藍白修法連發…政院：不副署是憲法賦予行政院長的權利 三條件下審慎使用

多人腹瀉發燒…台中市日式餐廳疑爆食品中毒 市府勒令停業

中央社／ 台中5日電
台中市西區一家日式餐廳疑發生食品中毒，多人出現腹瀉、發燒等症狀；台中市食安處已採集相關檢體，即起勒令停業，另發現多項缺失，限期改善。食物中毒示意圖。圖／AI生成
台中市西區一家日式餐廳疑發生食品中毒，多人出現腹瀉、發燒等症狀；台中市食安處已採集相關檢體，即起勒令停業，另發現多項缺失，限期改善。食物中毒示意圖。圖／AI生成

台中市西區一家日式餐廳疑發生食品中毒，多人出現腹瀉、發燒等症狀；台中市食安處已採集相關檢體，即起勒令停業，另發現多項缺失，限期改善。

有民眾在網路社群發文，2月1日晚間8時，與友人到台中西區一家壽喜燒店用餐，返家後他與友人陸續出現腹瀉、發燒症狀，後來就醫治療。

台中市食品藥物安全處今天透過文字稿表示，3日獲報西區某餐廳發生民眾用餐後出現不適症狀，疑似因店家提供生食蛋品爆食品中毒事件，派員前往稽查並採集食品及環境檢體送驗，檢驗結果預計2週出爐。

食安處表示，稽查另查獲餐廳有個人物品未專區放置、未出示病媒消毒紀錄及廚餘處理廠商資訊、食品添加物未妥善管理等缺失，已要求業者限期改善；為避免食安風險擴大，已要求業者5日起暫停營業。

食安處指出，後續如檢出病原菌，將依「食品安全衛生管理法」處業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；若人體與食品檢體檢出相同病原菌，將依法移送司法機關偵辦。

此店家也在臉書（Facebook）發布公告，對用餐後身體出現不適顧客感到抱歉，對受影響顧客會負起醫療與損失補償，也會配合相關單位調查。

食安 餐廳 台中市 發燒
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台中某日式餐廳疑食物中毒 3人腹瀉發燒就醫

客人吃完發燒腹瀉！貝里尼新莊宏匯店傳食安危機 業者緊急停業清消

土城一氧化碳中毒1死7送醫 蘇一峰：起初症狀似感冒 這樣做自救

冬天是一氧化碳中毒高峰期 醫：自救先做「一動作」

相關新聞

乘客嚇到！隨機攻擊演練新北細胞簡訊未寫「演練」 蔣萬安這樣說

因應北市去年1219隨機攻擊事件，市長蔣萬安指示加強無差別攻擊演練及應變，今第三度加強演習強度，除首度與新北合作演練，也...

吃頓尾牙就不適？陳宗彥腦溢血仍未脫險 醫揭「三大凶手」恐釀禍

吃一頓尾牙、忘年會或春酒突發身體不適，甚至潛藏腦溢血危機，醫師解釋是美味鈉離子、大餐配酒精及餐後交感神經波動，如聊天激動...

鬆獅犬變身！王必勝年減16公斤血糖、血壓全面改善 親揭不靠藥物瘦身關鍵

前衛生福利部次長王必勝卸下公職後，積極投入自我健康管理，並持續在社群平台分享生活與運動成果。他今（5）日在臉書貼出兩張對比照片，透露自己在一年多時間內成功減重16公斤，目前體重穩定維持在76公斤左右已達半年，不僅外型明顯改變，多項健康指標也同步大幅改善。

中年男天天換三次內褲…失禁竟不是膀胱問題 尿從肛門滲出

一名40多歲男子近來出現輕微失禁情形，每天需更換內褲多次，起初不以為意，直到太太察覺異狀，堅持陪同就醫，才發現問題並不單純。外科醫師陳榮堅檢查後指出，患者失禁的真正原因，是膀胱與大腸之間形成瘻管（肛門直腸內部與肛門周圍皮膚之間，形成一條不正常的異常通道），導致尿液在膀胱充滿時流入大腸，並從肛門滲出。

頻尿最怕連假遇塞車！泌尿醫教3招提前自救 1原因「別預防性排尿」

春節連假將至，長途返鄉或出遊最怕遇到國道塞成「大型停車場」。但對不少人來說，塞車不只耗費時間，無法即時找到廁所對生理與心理更是雙重煎熬，有些人為了開車，連一滴水都不敢喝，或為了上廁所「國道服務區站站停

吃飽想睡不只是「暈碳」！醫師：2成分也會讓飽睏找上門

吃飽就想睡，不少人自嘲「暈碳」，但其實不只是碳水惹的禍。醫師指出，高升糖食物容易使血糖快速波動，嗜睡程度更明顯；不過，餐後犯睏與一餐總熱量也密切相關，不論高脂肪或高蛋白餐點，只要熱量高，也可能出現「飽

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。