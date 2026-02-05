多人腹瀉發燒…台中市日式餐廳疑爆食品中毒 市府勒令停業

台中市西區一家日式餐廳疑發生食品中毒，多人出現腹瀉、發燒等症狀；台中市食安處已採集相關檢體，即起勒令停業，另發現多項缺失，限期改善。

有民眾在網路社群發文，2月1日晚間8時，與友人到台中西區一家壽喜燒店用餐，返家後他與友人陸續出現腹瀉、發燒症狀，後來就醫治療。

台中市食品藥物安全處今天透過文字稿表示，3日獲報西區某餐廳發生民眾用餐後出現不適症狀，疑似因店家提供生食蛋品爆食品中毒事件，派員前往稽查並採集食品及環境檢體送驗，檢驗結果預計2週出爐。

食安處表示，稽查另查獲餐廳有個人物品未專區放置、未出示病媒消毒紀錄及廚餘處理廠商資訊、食品添加物未妥善管理等缺失，已要求業者限期改善；為避免食安風險擴大，已要求業者5日起暫停營業。

食安處指出，後續如檢出病原菌，將依「食品安全衛生管理法」處業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；若人體與食品檢體檢出相同病原菌，將依法移送司法機關偵辦。

此店家也在臉書（Facebook）發布公告，對用餐後身體出現不適顧客感到抱歉，對受影響顧客會負起醫療與損失補償，也會配合相關單位調查。