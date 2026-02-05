交通部備戰春節疏運 陳世凱親赴第一線慰勉同仁

春節假期即將到來，台灣高鐵（2633）規劃為期11天的疏運，確保服務不中斷。交通部長陳世凱前往高鐵南港站，對第一線同仁表達感謝，除了發放春節紅包提前拜年，增添過年氣氛，還特地準備飲料、點心等下午茶，慰勉堅守崗位的「交通人」，期盼春節疏運能平安順利。

陳世凱於慰勉過程中發放紅包，逐一向工作人員致意，並感謝同仁在春節返鄉高峰前夕，全力投入疏運整備工作，確保列車安全與旅客服務品質。

陳世凱在互動中特別感謝「交通人」的專業與辛勞，他表示，春節是國人團圓的重要時刻，也是交通運輸最繁忙的期間，高鐵肩負大量返鄉及出遊旅運需求，加開許多班次服務旅客，第一線同仁輪班隨時待命相當辛勞，大家得捨棄與家人團聚的機會，這份奉獻精神非常令人感動。

陳世凱表示，高鐵要持續加強人力調度與應變，確保列車準點、安全運行，提供旅客順暢的乘車體驗，交通部也會與各單位密切合作，全面守護春節疏運順利進行。最後再次感謝所有「交通人」，因為大家的付出與努力，讓返鄉團圓的路更加平安溫暖。

台灣高鐵公司指出，春節疏運期間，高鐵加開395班次列車（南下170班、北上225班），總計11天提供2,162班次列車的旅運服務。亦特別規劃27班延後收班列車，均於晚間12點後抵達端點站、2班提早發車列車，歡迎旅客多加利用。

此外，公路局為鼓勵民眾於連假期間少開車多搭乘公共運輸，享受舒適的旅程，公路局自連假前1日至最後1日(分別為2月13日0時起至2月22日24時，以及2月26日0時起至3月1日24時)推出多項全國性共通國道(公路)客運優惠，提供返鄉及出遊旅客選擇，包含：(一)88條中長途國道客運路線享春節6折、228和平紀念日85折優惠價；另登記為TPASS 2.0會員，當月累計搭乘2-3次，可再享15%回饋，累計4次以上可再享30%回饋、(二)搭乘國道客運、臺鐵及高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費。(轉乘前請先將電子票證於場站過卡機過卡方享優惠) 、(三)轉乘指定幸福巴士免費 。

在公路交通方面，公路局預估春節將以2月16日(除夕)及2月20日(大年初四)為界分為三階段，假期前段將以返鄉為主，假期中段則預計將出現短程參拜及走春旅次、中長程闔家出遊旅次，至於假期後段則會以返回工作地旅次為主；另228和平紀念日連續假期車潮自2月26日(星期四)下午起陸續出現，觀光旅遊車潮於2月27日至2月28日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從2月28日下午開始至3月1日出現。

公路局推估相關易壅塞路段，包含地區之主要幹道(如：台1線水底寮~楓港路段及台61線鳳鼻~香山路段、竹南路段及中彰大橋等)、銜接高速公路之路段(如：台64線、台65線、台74線、台86線及台18線銜接各國道交流道等)及重要觀光風景地區鄰近路段(台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台2線福隆及萬里~大武崙路段、台3線大溪及古坑~梅山路段、台21線日月潭周邊等)，另春節期間有廟宇參拜熱點(如：台3線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府路段等)。為紓緩壅塞路況，公路局將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

另外高速公路局預估11處國道易壅塞路段也已規劃替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊。