中年男天天換三次內褲…失禁竟不是膀胱問題 尿從肛門滲出

聯合新聞網／ 綜合報導
一名40多歲男子近來出現輕微失禁情形，每天需更換內褲多次。示意圖／ingimage
一名40多歲男子近來出現輕微失禁情形，每天需更換內褲多次。示意圖／ingimage

一名40多歲男子近來出現輕微失禁情形，每天需更換內褲多次，起初不以為意，直到太太察覺異狀，堅持陪同就醫，才發現問題並不單純。外科醫師陳榮堅檢查後指出，患者失禁的真正原因，是膀胱與大腸之間形成瘻管（肛門直腸內部與肛門周圍皮膚之間，形成一條不正常的異常通道），導致尿液在膀胱充滿時流入大腸，並從肛門滲出。

陳榮堅在臉書發文分享，該名男子就診時主訴偶爾失禁，太太則補充，丈夫幾乎每天要換3次內褲，且內褲上常出現淡黃色痕跡，但患者認為只是「偶爾忍不住，才一點點而已不算什麼」，並未放在心上，夫妻因此在診間出現爭執。

進一步詢問病史後，患者透露約4個月前曾因大腸憩室炎住院治療兩周，之後又接受大腸鏡檢查，相關症狀便陸續出現。此外，他也有偶爾下腹疼痛、全身發熱的情況，但誤以為是過去腸道發炎留下的正常反應，甚至認為肛門變得「比較鬆」與檢查有關，未提高警覺。

陳榮堅指出，安排尿液檢查後，發現患者尿液中有細菌感染及大量殘渣，研判為膀胱與大腸之間產生瘻管所致。他解釋，當大腸發炎部位長時間貼附在膀胱壁上，可能使膀胱壁逐漸變薄，若在進行大腸鏡檢查時因打氣撐破薄弱處，便可能形成連通膀胱與腸道的小孔。

在這種情況下，當膀胱儲尿量增加，尿液便會流入大腸，最終從肛門滲出，造成看似「失禁」的現象。陳榮堅表示，此類病況須透過手術處理，通常以腹腔鏡方式將膀胱與大腸間的瘻管分離，才能根本解決問題。

他也提醒，幸好患者太太及早察覺並帶他就醫，否則若感染持續惡化，後果恐更嚴重。過去曾有案例因延誤治療，感染範圍擴大，必須與泌尿科醫師合作手術，切除大範圍的膀胱壁及整段發炎腸道。

尿液 大腸鏡檢查 外科 細菌 泌尿科
