3D列印恐危害健康？釋放有害微粒、化學氣體風險遭嚴重忽視

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇報導
圖／聚傳媒記者拍攝
圖／聚傳媒記者拍攝

隨著3D列印技術的門檻降低、設備價格大幅下滑，從辦公室、學校、甚至是家庭，3D列印機已經成為產品打樣與小量製造的方便工具。然而，3D列印在運作過程中釋放的「超細微粒」與揮發性化學物質，對人體健康可能造成健康的風險，相關危害至今仍未受到足夠重視。

研究指出，多數桌上型3D列印機在加熱塑料線材（如PLA、ABS、尼龍等）時，會釋放大量不可見的超細懸浮微粒（UFPs），尺寸遠小於PM2.5，能深入肺部、甚至進入血液循環。3D印表機的UFPs排放率大約等同於燃燒香菸，濃度往往超過世界衛生組織（WHO）的安全標準，無論是否使用外殼裝置，都有相同的健康風險，微粒會堆積於肺部、被血液吸收，常與肺癌、中風、氣喘等疾病有關。部分線材在高溫下還可能釋放苯乙烯、甲醛等揮發性有機化合物，長期暴露也可能會增加呼吸道疾病、心血管問題，甚至提高潛在的致癌風險。

勞動部在2022年就曾提醒職場如果沒有做好通風及防護，長久下來，可能會造成勞工肺部受傷等職業傷害。不過在實際上，這些風險常被低估。由於至今明確的沒有安全指南，許多辦公室、學校、甚至家庭、往往是將3D列印機直接設置在室內，沒有設置獨立的通風設備，操作者與旁人也往往沒有配戴任何防護裝備。

這些可以公開販售的3D列印設備，讓人誤以為其安全性已經獲得政府部門的充分驗證與把關。但是實際上，政府對於公司、校園與家庭如何安全使用3D列印機，目前幾乎沒有具體標準，有些學生購買小型3D列印機，直接放在自己臥室使用，這些臥室很多是空氣不太對流的小房間，長期下來對健康的潛在危害令人擔憂。

國外研究一再建議，3D列印設備應該盡量設置在獨立、良好通風的空間，選擇安全材料，增加外殼、加裝空氣淨化器或搭配HEPA濾網或外排系統，還要避免在有人長時間停留的密閉環境中使用3D列印。

3D列印正在大量普及，除了職場與校園教學，也廣受許多年輕人自發性的愛用。政府主管機關應該儘速制定安全指引，為國人健康把關。

聚傳媒

風險 校園 辦公室 勞動部
