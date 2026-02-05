確保春節用藥不中斷病情穩定 嘉縣衛生局提醒2月13日前可提早領藥
春節連假即將到來，嘉義縣衛生局提醒，慢性處方箋藥品若在年節期間用完，如糖尿病、高血壓、高血脂、心臟病、精神疾病、癲癇等患者，即日起至2月13日期間領藥，確保春節用藥無虞。局長趙紋華表示，提前領取慢性病藥品才能安心過好年，若有任何用藥疑問，可就近至社區藥局諮詢藥師。
依據衛生福利部中央健康保險署公告，為避免年節期間社區藥局營業時間調整，影響慢性病患者需求，放寬慢性病連續處方箋領藥規定。民眾只需攜帶健保卡及慢性處方箋，即可提前至健保特約社區藥局領取下一次藥品，確保病情穩定。
衛生局表示，民眾整理家中藥品，應依外盒或藥袋指示妥善保存，並放置於孩童無法拿取處以防誤食；瓶裝藥品開封後建議標註日期，並保留原包裝及仿單，每次用藥後應確實密封。對於過期或變質藥品，若是針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品或管制藥品等，應交由醫療機構或藥局回收；一般藥品可隨垃圾焚化處理，液態藥品則依「放、倒、丟」三步驟，將吸水材料放入塑膠袋倒入藥水密封再丟棄。
趙紋華說，春節期間應避免暴飲暴食，慢性病患者仍應依醫囑規律服藥，切勿自行停藥，並留意與藥物產生交互作用的食物，例如服用降血壓或降血脂藥者應避免與葡萄柚併用。白開水是配藥最佳選擇，不可使用咖啡、茶飲、牛奶、果汁或酒精飲料，由專業藥師協助把關用藥安全。
