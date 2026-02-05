無抽菸上班族罹肺癌 彰基導航系統微創治療「一站式」完成

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰基外科部主任王秉彥（左起）、胸腔內科主任林聖皓、胸腔檢查治療中心主任詹博強，合力推廣肺癌一站式精準醫療。圖／彰基提供
彰基外科部主任王秉彥（左起）、胸腔內科主任林聖皓、胸腔檢查治療中心主任詹博強，合力推廣肺癌一站式精準醫療。圖／彰基提供

彰化基督教醫院近日完成一例早期肺癌微創治療個案，57歲陳姓上班族，平時健康生活，無抽菸史及慢性病史。她僅因輕微咳嗽與胸悶就醫，X光檢查發現右上肺小白點，進一步電腦斷層（CT）確認為約1.7公分毛玻璃狀小結節。

彰基由胸腔內、外科跨科團隊合作，採用中部地區唯一的先進導航定位系統精準標定腫瘤位置，並利用3D影像系統，僅開一個3到4公分的小洞即精準完成切除。從肺癌診斷到手術切除都在同一天完成，住院3天即出院，後續定期追蹤。

胸腔檢查治療中心主任詹博強指出，該結節位於肺部深處且無明確支氣管通道，傳統切片風險高且難以到達，醫療團隊決定採用最新的阿基米德導航系統，該系統猶如「開車導航」規劃路徑，其最大特色在於能引導醫師在氣管適當位置進行穿孔，「自己創造一條路徑」直達腫瘤取得檢體。

術後病理確認為第一期肺癌，陳小姐術後恢復良好，她表示雖檢查與治療費用較高，但能在腫瘤尚小、尚未轉移前完成診斷與切除，十分慶幸。

胸腔內科主任林聖皓說，在肺癌團隊的努力下，彰基在治療人數與成效上皆有長足進步，陳小姐早期發現並完成治療。醫療團隊呼籲肺癌早期多無症狀，透過高階設備的一站式服務，能達到「快速、精準、減少併發症」的目標。

