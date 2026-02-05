快訊

除濕機水箱藏「粉紅黏液」不是水垢 達人曝超噁真相：生物膜聚集

聯合新聞網／ 綜合報導
北部地區氣候潮濕，不少家庭長時間使用除濕機，但若清潔不當，反而可能成為細菌溫床。示意圖。圖／AI生成
北部地區氣候潮濕，不少家庭長時間使用除濕機，但若清潔不當，反而可能成為細菌溫床。家事達人「豆豆媽咪」提醒，除濕機水箱內常見的粉紅色滑黏物質，並非單純水垢，而是「黏質沙雷氏菌」與生物膜的聚集，若放任不清理，恐影響居家健康。

豆豆媽咪昨（4）日在臉書發文指出，許多人僅將水箱中的水倒掉，卻忽略刷洗內部，導致粉紅色黏液反覆生成。她指出，當除濕機運作時，這些細菌與黴菌孢子可能隨著氣流散布到室內空氣中，讓人出現過敏不適。

針對水箱清潔，豆豆媽咪建議，應先將水箱排空，再使用軟毛刷或海綿搭配中性洗碗精刷洗，並特別加強轉角、把手凹槽及浮球連桿下方等容易藏污納垢的位置。若水垢較厚，可使用比例約1：10的白醋水或檸檬酸溫水浸泡約20分鐘，藉由酸性環境溶解水垢，同時降低細菌殘留，清洗完成後再將水箱倒置晾乾。

除了水箱外，她也提醒進氣口濾網同樣需要定期清潔。清理前可先用吸塵器將灰塵吸除，再以40度以下的溫水清洗，避免高溫造成尼龍濾網變形；若為HEPA濾網，則不可水洗，只能定期更換。此外，濾網清洗後應陰乾，避免在陽光下曝曬，以免材質脆化。

豆豆媽咪建議，除濕機水箱可每周清潔1次，濾網則約每2至4周整理一次，才能避免細菌滋生，也有助維持除濕效能與室內空氣品質。

相關新聞

乘客嚇到！隨機攻擊演練新北細胞簡訊未寫「演練」 蔣萬安這樣說

因應北市去年1219隨機攻擊事件，市長蔣萬安指示加強無差別攻擊演練及應變，今第三度加強演習強度，除首度與新北合作演練，也...

吃頓尾牙就不適？陳宗彥腦溢血仍未脫險 醫揭「三大凶手」恐釀禍

吃一頓尾牙、忘年會或春酒突發身體不適，甚至潛藏腦溢血危機，醫師解釋是美味鈉離子、大餐配酒精及餐後交感神經波動，如聊天激動...

鬆獅犬變身！王必勝年減16公斤血糖、血壓全面改善 親揭不靠藥物瘦身關鍵

前衛生福利部次長王必勝卸下公職後，積極投入自我健康管理，並持續在社群平台分享生活與運動成果。他今（5）日在臉書貼出兩張對比照片，透露自己在一年多時間內成功減重16公斤，目前體重穩定維持在76公斤左右已達半年，不僅外型明顯改變，多項健康指標也同步大幅改善。

中年男天天換三次內褲…失禁竟不是膀胱問題 尿從肛門滲出

一名40多歲男子近來出現輕微失禁情形，每天需更換內褲多次，起初不以為意，直到太太察覺異狀，堅持陪同就醫，才發現問題並不單純。外科醫師陳榮堅檢查後指出，患者失禁的真正原因，是膀胱與大腸之間形成瘻管（肛門直腸內部與肛門周圍皮膚之間，形成一條不正常的異常通道），導致尿液在膀胱充滿時流入大腸，並從肛門滲出。

頻尿最怕連假遇塞車！泌尿醫教3招提前自救 1原因「別預防性排尿」

春節連假將至，長途返鄉或出遊最怕遇到國道塞成「大型停車場」。但對不少人來說，塞車不只耗費時間，無法即時找到廁所對生理與心理更是雙重煎熬，有些人為了開車，連一滴水都不敢喝，或為了上廁所「國道服務區站站停

吃飽想睡不只是「暈碳」！醫師：2成分也會讓飽睏找上門

吃飽就想睡，不少人自嘲「暈碳」，但其實不只是碳水惹的禍。醫師指出，高升糖食物容易使血糖快速波動，嗜睡程度更明顯；不過，餐後犯睏與一餐總熱量也密切相關，不論高脂肪或高蛋白餐點，只要熱量高，也可能出現「飽

