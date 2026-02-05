除濕機水箱藏「粉紅黏液」不是水垢 達人曝超噁真相：生物膜聚集

北部地區氣候潮濕，不少家庭長時間使用除濕機，但若清潔不當，反而可能成為細菌溫床。家事達人「豆豆媽咪」提醒，除濕機水箱內常見的粉紅色滑黏物質，並非單純水垢，而是「黏質沙雷氏菌」與生物膜的聚集，若放任不清理，恐影響居家健康。

豆豆媽咪昨（4）日在臉書發文指出，許多人僅將水箱中的水倒掉，卻忽略刷洗內部，導致粉紅色黏液反覆生成。她指出，當除濕機運作時，這些細菌與黴菌孢子可能隨著氣流散布到室內空氣中，讓人出現過敏不適。

針對水箱清潔，豆豆媽咪建議，應先將水箱排空，再使用軟毛刷或海綿搭配中性洗碗精刷洗，並特別加強轉角、把手凹槽及浮球連桿下方等容易藏污納垢的位置。若水垢較厚，可使用比例約1：10的白醋水或檸檬酸溫水浸泡約20分鐘，藉由酸性環境溶解水垢，同時降低細菌殘留，清洗完成後再將水箱倒置晾乾。

除了水箱外，她也提醒進氣口濾網同樣需要定期清潔。清理前可先用吸塵器將灰塵吸除，再以40度以下的溫水清洗，避免高溫造成尼龍濾網變形；若為HEPA濾網，則不可水洗，只能定期更換。此外，濾網清洗後應陰乾，避免在陽光下曝曬，以免材質脆化。

豆豆媽咪建議，除濕機水箱可每周清潔1次，濾網則約每2至4周整理一次，才能避免細菌滋生，也有助維持除濕效能與室內空氣品質。